美國民調：若中國犯台 過半數美國人贊成派軍保台

美國智庫芝加哥全球事務委員會（The Chicago Council on Global Affairs）26日公布2021年民意調查數據顯示，當被問及如果中國入侵台灣，52%受訪者贊成美國派遣軍隊防衛。這是這項調查從1982年首次提出這個問題以來，所記錄的最高比例。

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據自由亞洲今天報道稱，據一項在2021年7月7日至26日進行的調查顯示，過半數以上美國人支持美國對台灣的一系列政策：包括承認台灣為獨立國家、加入國際組織、美台自由貿易協定。

這項調查主要研究結果如下：

69%受訪者支持美國承認台灣是一個獨立的國家，24%不知道、5%反對。

65%支持台灣加入國際組織，並簽署美台自由貿易協定佔57%，27%不知道、6%反對。

53%受訪者支持美國與台灣簽署正式聯盟，38%不知道、7%反對。

當被問及贊成明確承諾在中國入侵時保衛台灣，有46%受訪者支持、40%不知道、12%反對。

據該報道稱，當被問及如果中國入侵台灣時，52%受訪者贊成美國派出軍隊防衛。這是這項調查從1982年首次提出該問題以來，所得到的最高紀錄。贊成派遣美軍防禦台灣的共和黨人有60%，民主黨人50%，獨立人士49%。這顯示美國的共和黨人比民主黨或獨立人士更支持軍事防禦台灣。

調查也提到，對中國的不信任是美國公眾支持台灣的一個重要因素：30%美國人將台灣視為盟友或必要的合作夥伴佔30%；而多數將中國視為對手（32%）或敵對者（29%）。

據自由亞洲說，這項調查在2021年7月7日至26日進行，樣本包含 2,086 名居住在美國 50 個州和哥倫比亞特區的 18 歲或以上成年人。抽樣誤差幅度為 +/- 2.33 個百分點。