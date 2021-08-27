英國收6.5萬BNO港人移民申請 已批七成三

英國政府為香港持有英國國民（海外）護照（BNO）人士推出的移民簽證計畫，第二季的申請宗數較首季減少近11%，令頭五個月累計有6.49萬宗申請；當中，4.73萬宗申請已經獲批，占申請宗數約73%，處理速度較首季以倍數增加。有趣的是，獲批受養人中，67%是中國護照持有人。

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另外，英國政府為港人提供入境時可申請的過渡准許證（Leave Outside the Rules，LOTR）已於7月19日截止申請，當中，第二季向港人批出1900宗申請，較首季批出的5500宗下跌六成半。

為持有BNO港人提供移民簽證的計畫自本年1月底起生效，英國內政部昨(26日)公布第二季(4至6月)數字，指有3.06萬宗BNO簽證申請，較首季的3.43萬宗減少3700宗，跌幅近11%。申請人中，八成四來自英國以外地區，一成六在英國國內申請。

被工黨亞太地區影子大臣金諾克（Stephen Kinnock）批評為「緩慢、低效」的首季申請處理速度，第二季明顯加快。數據顯示，兩季共批出4.73萬宗申請，較首季只有7200宗申請獲批，獲批宗數多了5.5倍。

數據又顯示，獲批BNO簽證的申請當中，68%持有BNO或香港特區護照；但獲批簽證的受養人中，67%是中國護照持有人，持70%持有香港特區護照以外的護照，

有移民顧問估計，BNO簽證申請宗數稍跌，原因可能是加拿大2月初為港人提供可申請長期居住的工作簽證計畫，令部分原本計畫移居英國的人轉投加拿大。

英國政府於本年1月31日起，推出新的「香港BN(O)簽證」移民途徑，讓擁有 BN(O) 資格的港人及其家屬以受養人身分申請移居英國，在當地生活、工作或就學五年後，可申請無限期居留；其後再居住12個月便可登記成為英國公民。