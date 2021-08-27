趙薇疑遭控7宗罪 有分析指主因是“勾結阿里系”

趙薇演藝作品忽然遭內地下架，內地多個影視網站均刪去她的名字與作品，經典的《還珠格格1》和《還珠格格2》已去掉了趙薇名字，至於《虎媽貓爸》、《情深深雨濛蒙》以及參與過的表演類綜藝，全部在網上消失，令中港兩地議論紛紛。有中國內地網民直斥“辱華大使沒有杭州那些靠山給你撐腰早就倒了”。

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據雅虎新聞今天報道稱，“小燕子”趙薇疑犯下七大罪狀，作品全下架。

趙薇現年45歲，1993年出道，1998年憑藉著《還珠格格》里討喜的角色“小燕子”走紅兩岸三地，創造了收視率中國第一、亞洲第一；另邊廂因周星馳作品《少林足球》上大銀幕牽起話題，近十年則因她入股唐德影視，150倍回報率為人所津津樂道。

據稱今次趙薇出事，坊間揭發出有“辱華等七大罪狀”：

內地有分析指死因是“勾結阿里系”，與阿里巴巴（9988）創辦人馬雲關係密切，富商老公黃有龍與政商過從甚密。近日浙江倒台了很多人，落馬的杭州市委書記被指於數年前曾與馬雲一起力保趙薇。有言論稱“辱華大使沒有杭州那些靠山給你撐腰早就倒了”。

內地娛樂圈新晉男神張哲瀚被指辱華，除了他在日本乃木神社舉辦的婚禮，還與日本反華分子戴薇夫人一起合照，並參觀靖國神社，而戴薇夫人曾否認南京大屠殺。巧合地，趙薇就是張哲瀚背後的老闆。

趙薇同時被翻出20年前身穿日本軍旗印花連身裙拍攝雜誌照片辱華。據報近日已被列為“劣跡藝人”遭官方封殺，事後黃曉明、李冰冰、楊冪等立刻狂刪與趙薇合照。

除了穿日本軍旗拍照，趙薇2016年開戲《沒有別的愛》劇中男主角被指是台獨分子，女主角亦支持參拜靖國神社…趙薇被批評拍“台獨電影”替“辱華鬼子”賺錢。

趙薇後來轉型金融才女、老闆，甚至被稱為“女版巴菲特”，可惜風頭太過，最終被揭發曾以空殼公司收購上市公司，對股市造成不良影響，被公開認定5年內不適合擔任上市公司董監高，屬中央銳意改革市場下的壞份子。聲名狼藉的趙薇，被指責瘋狂割中國股民韭菜。

近年中國內地打擊娛樂圈暴利，今年初已傳出趙薇被凍結數百萬股權 ，藝人紛紛註銷公司，女藝人鄭爽遭查逃稅案，被處罰近3億人幣，有指對趙薇再出手是殃及池魚。

10多年前趙薇被指用惡勢力以大欺小，欺壓萬惠一家，個中真假至今謎團未解；趙薇後來更爆出疑指使人毆打孕婦，私德形象早已破產。

據雅虎新聞說，以上“七大罪”，有幾條至今趙薇都未公開回應過，有內地業內人士指趙薇根本無法駁斥，而近日更有人早傳出“女藝人被請去飲茶，很嚴重，說是作品可能全部都要下架”，只是想不到是趙薇吧。