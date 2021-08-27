阿富汗危機：中國可否漁利？

阿富汗局勢生變，國際除關注其內部情勢與美國後續作為外，中國等周邊大國動向也備受矚目。學者分析，中國可能會藉當前局勢來提高國際地位，但也要防止落入“雙重標準”窘境。

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據中央社今天引述學者報道稱：中國可能藉阿富汗情勢提高國際地位。該報道稱，阿富汗民兵組織“塔利班”（Taliban）奪下政權後，儘管各國尚未承認塔利班政權，但中國外交部近期稱，“尊重阿富汗人民的意願和選擇”，塔利班高層領導也已會見中國駐阿富汗大使一行人，並討論中阿雙邊關係、中方提供“人道主義援助”等問題。

據台灣國立政治大學外交學系教授盧業中今天接受中央社採訪時分析，相比美國，中國在阿富汗議題沒有太多爭議，且在有意提供阿富汗“人道援助”的情況下，中國有機會藉由阿富汗議題提高國際地位。

盧業中指出，雖然中國在阿富汗議題上比美國好整以暇，但由於中國有香港議題的軟肋，所以如果太積極參與阿富汗議題，讓“人道援助”變成慣例，可能就會被批評是“雙重標準”，甚至成為自己口中的“境外勢力”。盧業中表示，雖然中國有上述顧慮，但未來也可以觀察由中國主導的上海合作組織（上合組織）是否有提出具體援助內容。雖然外界都清楚上合組織是中國的“白手套”，但對中國來說，如果行動遭受非議或操作發生失當，可以歸咎“這是上合組織的決定”。

中央社說，據公開資料，上海合作組織於2001年成立，成員國除了中國外，還有俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、巴基斯坦和印度等8國。組織內另有4個觀察員國，分別為蒙古、白羅斯、伊朗及阿富汗。