“CGTN英國復播說”誇大其詞 昨天又遭罰款

中國環球電視網（CGTN）電視頻導日前宣布在英國落地復播。不過，國際人權組織“保護衛士”（Safeguard Defender）調查指出，CGTN的說法誇大其詞，讓外界誤以為英國已重新接受CGTN。保護衛士表示，CGTN在英國播出的問題不在於牌照，而在於中國環球電視網在英國不僅失去廣播許可，而且因系列嚴重違反英國廣播法的行為而被制裁後，英國的主要電視供應商都不願播出CGTN。針對一些投訴，英國對CGTN大量罰款，還有一些已被認定違法的案件正等待制裁委員會的決定，CGTN將面臨更多的懲罰。

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據中央社今天報道稱，中國中央廣播電視總台旗下的中國環球電視網（CGTN）20日表示，CGTN英語新聞頻道已在英國覆蓋廣泛的免費無線數位電視Freeview數位地面電視平台第264號頻道，開始24小時整頻道播出。該報道稱，調查顯示中國環球電視網誤導外界。

據美國自由亞洲電台25日報道稱，國際人權組織保護衛士經過調查指出，CGTN並未被加到Freeview的頻道列表中。保護衛士研究員陳彥廷說，“Freeview沒有跟CGTN 簽任何的合約，現在Freeview也沒有透過他們數位地面的網絡來播出，顯示CGTN在對外宣傳的時候是有點誇大取巧，要讓外界誤認為他們已經重新被英國接受，但其實不是這樣的”。據表示，CGTN和央視雖將此作為中國環球電視網回歸英國的標誌，但實際上，“中國環球電視網是通過名為VisionTV的服務而作為網絡串流媒體觀看”。

保護衛士強調，這只是個小小的串流媒體/網絡電視應用程式將中國環球電視網納入其節目名單，供一些特定的客戶使用而已。保護衛士表示，CGTN在英國播出的問題不在於牌照，而在於中國環球電視網在英國不僅失去廣播許可，而且因系列嚴重違反英國廣播法的行為而被制裁後，英國的主要電視供應商都不願播出CGTN。

針對一些投訴，英國對CGTN大量罰款，還有一些已被認定違法的案件正等待制裁委員會的決定，CGTN將面臨更多的懲罰。

據該報道，英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）今年2月以“持有執照的公司對該頻道並無控制權，違反規定”，吊銷CGTN牌照。3月初，Ofcom並以違反公平、隱私和公正性規定為由，對CGTN處以22.5萬英鎊的罰款。

CGTN於是轉向法國申請播放執照。法國電視監管機構3月初宣布通過CGTN的申請。此後，英國據報於4月承認中國環球電視網頻道的服務屬於法國管轄範圍，這意味該頻道可在法國和其他簽署“歐洲跨境電視公約”（European Convention on Transfrontier Television）的國家播出，包括英國。

據美國之音今天報道稱，英國電視監管當局星期四（ 8月26日）以違反公平和隱私為由，對中國國際電視台CGTN（又稱中國環球電視網) 處以20萬英鎊罰款。這是今年3月以來，英國當局二度對CGTN開罰。專家認為，中國官媒在海外鑽監管空子，西方民主國家必須採取主動予以反擊。

英國通信管理局(Ofcom)周四表示，這次對CGTN的處罰涉及兩名受害者，瑞典籍的桂敏海和香港居民鄭文傑。今年3月，CGTN也曾因相同理由被Ofcom處以22.5萬英鎊罰款。

該報道稱，6個多月前，英國通信管理局吊銷了CGTN在英國的廣播執照。部分原因是該機構受控於中國共產黨，而英國的廣播執照持有者必須擁有對其內容的編輯責任權，而且不得受政治機構控制。

中國國際電視台是中國中央廣播電視總台旗下的全球電視網，成立於2016年底，前身是中央電視台外語國際頻道。

不過，8月20日這家中國外宣最重要的機構之一自行宣布，它恢復了在英國的廣播，其節目在英國最大的數字電視平台Freeview上24小時播出。

儘管英國通信管理局做出了澄清，稱CGTN並不持有英國的廣播許可證，但在某些設備上，“Freeview的觀眾可以選擇使用Vision TV等服務來觀看包括CGTN在內的網絡直播節目。這些都是通過互聯網而不是Freeview提供的，不需要廣播許可證。”

美國之音報道稱，由此不難看出，所謂CGTN恢復了在英國的播出實際上是這家中國官媒在鑽英國監管的空子，凸顯了在西方民主國家，監管CGTN這類“政府喉舌”時所面臨的艱巨挑戰。