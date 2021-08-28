中國回擊美國新冠溯源報告 嗆應查德特里克堡

美國情報機構遞交新冠病毒溯源報告，美國總統拜登為此發出聲明指出，疫情溯源的關鍵訊息在中國手中，但從疫情之初，中國政府就阻擾國際調查人員與全球公衛成員獲取這些訊息。時至今日，即使確診人數持續上升，中國仍拒絕外界呼籲的公開透明，且隱瞞訊息。中國駐美大使館快速反擊，稱科學議題的溯源由情報圈來做毫無可信度。中國反駁，並稱，美方如非要堅持實驗室泄漏的說法，怎不邀世衛組織專家前往德特里克堡和北卡羅來納大學調查。

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據法新社報道，拜登批隱瞞疫源，中方回擊：怎不讓世衛組織去查德堡。

在情報機構遞交新冠病毒溯源報告後，美國總統拜登譴責中國仍扣住關鍵疫情起源資訊不公開。中國駐美大使館反擊，稱科學議題的溯源由情報圈來做毫無可信度。

根據公布的報告摘要，美國情報界雖仍未排除實驗室外逸論，但表示病毒並非生物武器。

拜登27日發出新聞稿指出，疫情溯源的關鍵訊息在中國手中，但從疫情之初，中國政府就阻擾國際調查人員與全球公衛成員獲取這些訊息。時至今日，即使確診人數持續上升，中國仍拒絕外界呼籲的公開透明，且隱瞞訊息。

中國駐美大使館隨後也發表聲明反擊，認為由情報部門主導的溯源毫無科學性和可信度可言。新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家而不是情報專家研究，且美國情報部門過去捏造出不少「傑作」，諸如把一小瓶洗衣粉當作伊拉克大規模殺傷性武器證據，自導自演「白盔」組織擺拍所謂敘利亞化武襲擊視頻。

中國的聲明指出，美方聲稱中方不透明，完全是為其推動政治化、污名化尋找藉口。疫情發生後，中方第一時間對外分享病毒基因序列、向世衛組織通報有關情況，去年以來兩次邀請世衛專家來華開展溯源研究。中國聲明反問美方，美國至少5個州的新冠病毒感染情況早於美國首例確診病例報告時間。美方如非要堅持實驗室泄漏的說法，怎不邀世衛組織專家前往德特里克堡和北卡羅來納大學調查。

據中方質疑，德堡長期從事冠狀病毒研究、改造，2019年發生嚴重安全事故並被關停，隨後美國國內暴發與新冠肺炎癥狀相似的疾病。北卡大學巴里克團隊早就具備極其成熟的冠狀病毒合成及改造能力，該校於2015 年1月至2020年6月1日共報告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括SARS、MERS和新冠病毒等在內的冠狀病毒。