中國軍人將赴俄參加上合組織反恐軍演

“和平使命-2021”聯演由中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦等8個上合組織成員國參演，總兵力約4000人。演習將從9月11日至25日於俄羅斯奧倫堡州東古茲靶場舉行。中國今天透露將派550軍人赴俄羅斯參加演習。稍早，俄羅斯派遣軍人與裝備前來中國參加兩國軍事演習。

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據中央社今天引述中國官方消息報道稱，上海合作組織成員國聯合舉行的“和平使命-2021”反恐軍事演習將於9 月11日在俄羅斯舉行，中國將派出逾550名解放軍參演。

消息稱，“和平使命-2021”聯演由中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦等8個上合組織成員國參演，總兵力約4000人。演習將從9月11日至25日於俄羅斯奧倫堡州東古茲靶場舉行。中方將派出逾550名軍人以及130輛裝備參加“和平使命-2021”聯合反恐演習，主要演練偵察監視、火力打擊、外圍封控、地面突擊、抗擊無人機襲擊等。

中方聯合戰役指揮機構和參演部隊由北部戰區及所轄部隊派出。參演部隊將分別採取鐵路、空中等多種投送方式，區分多個梯隊進行遠程跨境投送，預計9月10日全部抵達演習地域。中國國防部表示，這次演習是上合組織框架內的例行性演習，旨在深化各成員國防務安全合作，提高應對新挑戰新威脅的能力，共同維護地區和平與安全。

據該報道，中方參演部隊鐵路輸送第一梯隊已於26日晚間，從吉林啟程前往演習地點。