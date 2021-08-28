加拿大讓中國造船引批評

加拿大與中國關係緊張之際，加拿大將多項造船合同批與中國引發爭議。加拿大聯邦政府管轄的渡輪公司將一項大型造船合同間接交給中國國有造船廠金陵船廠。據消息說，此外中國金陵造船廠還獲得一份價值2000萬加元的合同，為加拿大西北地區提供4艘駁船，幾乎也都是聯邦政府出資。

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據自由亞洲報道稱，²在加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spaovor)被中國當局羈押將近一千天之際，加拿大聯邦政府管轄的渡輪公司將一項大型造船合同間接交給中國國有造船廠的舉動在加拿大引起了造船業和反對黨的批評。

加拿大大西洋海上渡輪公司(Marine Atlantic Inc.)將一筆價值一億元、為期五年的客輪租賃合同授予瑞典斯丁納北海公司(Stena North Sea Ltd.)，該公司又將建造船隻的合同外包給中國國企招商局工業集團旗下的金陵船廠。這艘客輪載客量為一千人，船長兩百米，合同交付期是2024年。按照合同，加拿大政府管轄的大西洋海上渡輪公司可以選擇在五年租約結束時買下這艘客輪，客輪會在新斯高沙省與紐芬蘭省之間運營。

此外，中國金陵造船廠還獲得一份價值2000萬加元的合同，為加拿大西北地區提供4艘駁船，幾乎也都是聯邦政府出資。

據該報道，由於康明凱和斯帕弗還被中國關押着，聯邦政府持續和中國有生意往來，令不少人感到不安。目前正值加拿大聯邦大選，魁人政團黨領布蘭切特 (Yves-François Blanchet) 說，中國政府會提供補貼，因此加拿大的造船公司因不公平的合同就被犧牲了：“加拿大有3個造船廠，其中最大丶最有效率又最負盛名的是在魁北克地區的戴維船廠(Davie Shipyard)。渥太華向中國發出這些合同是令人不安的，魁北克的勞工沒有得到好處。”

保守黨還重炮批評特魯多領導的自由黨無能，強調若保守黨贏得大選執政，將取消這種不合理的合同，確保客輪在加拿大建造。

加拿大海洋工業和造船協會主席柯林·庫克（Colin Cooke）亦說，想想兩名加拿大人在中國監獄裡的處境，渥太華還讓中國為加拿大建造客輪，實在令人難受。他說，我們擁有專業知識和設施以及有經驗的勞工，但瑞典公司利用中國對造船業的高補貼而壓低了成本，擊敗了本土造船廠，凸顯出聯邦制定的招標制度有問題。

加拿大華人政治事務委員會（CCPAC）的聯合創辦人林雯說，這個合同是在前任保守黨政府就批准了，所以並不是某一黨執政會出現的問題：“除非各政黨都有非常強硬的決定，要立法對一些大的製造業，譬如說汽車業丶造船業不可以外包，必須是加拿大製造。問題是有沒有決定立法？要立法才有用啊！現在不過是競選時拿來相互指責對手的罵戰話術而已。”

據該報道，加拿大總理特魯多並沒有說會取消和中國造船廠的合同交易，但強調，聯邦政府採購招標結果應該符合加拿大的價值觀。