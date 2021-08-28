有消息稱趙薇下落不明

中國娛樂圈近來掀起風暴，趙薇被列入“劣跡藝人名單”，作品也被下架；而自26日事件發生至今，她始終神隱未發聲、更未現身。據中國影星袁立透露，此前以為，趙薇會因為旗下藝人張哲瀚的靖國神社拍照風波而受影響，所以趙薇可能要低調幾個月，沒想到一夜之間突然消失，讓圈內人都意外。

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據中國時報今天報道說，中國女星爆趙薇下落不明，稱“天後也沒能聯絡她”。中國大陸資深女演員袁立在網絡論壇留言透露，“圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天後也是”，外界猜測這位天後指的是她的閨蜜好友王菲。

消息說，48歲女星袁立以“鐵齒銅牙紀曉嵐”、“母儀天下”享有高知名度，在演藝圈極有名氣、也人脈廣闊；但她去年3月不知為何微博突然遭永久禁言，自此她改在自己的官方論壇，以暱稱“上帝是我父親”發文。袁立提及趙薇時，坦言“我也不知道趙薇怎麼了，我加的有圈內人的群里每個人都在問，沒一個知道的……” 袁立更爆料有個小道消息，指說有名圈內好友試圖用微信聯繫趙薇，卻發現趙薇疑似連通訊軟件帳號都被封鎖了，但這件事的真實性還有待評估。

據該報道，袁立又提到，就算“天後”出馬也一樣找不到趙薇。不少網友好奇這位天後究竟是誰，有人推測天後就是趙薇20年的閨蜜王菲，兩人2001年合作電影《天下無雙》結識。袁立最後更透露，此前以為，趙薇會因為旗下藝人張哲瀚的靖國神社拍照風波而受影響，所以趙薇可能要低調幾個月，沒想到一夜之間突然消失，讓圈內人都意外。