美國兩艘軍艦過台灣海峽 中國軍隊東海反擊即推巡航演習

美國一艘軍艦和一艘海岸警衛隊巡邏艇周五航經台灣海峽，這是華盛頓所稱的例行合法航行中的最新行動，也是兩艘軍艦罕見同時巡航經過台灣海峽。中國方面作出譴責，並宣布東部戰區出動作戰艦艇、殲轟機、殲擊機等多軍種力量，在東海“當面海空域”實施聯合警巡，並展開聯合對海突擊等科目訓練。路透社說，美國海軍每個月左右都會有通過台灣海峽的行動。

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據路透社報道稱，美國一艘軍艦和一艘海岸警衛隊巡邏艇周五航經台灣海峽，這是華盛頓所稱的例行合法航行中的最新行動。

美國海軍在一份聲明中稱，阿利·伯克級導彈驅逐艦“基德號”，在海岸警衛隊“門羅號”巡邏艇的伴航下，“在符合國際法規範的情況下航經國際水域”。聲明還稱，“這些船隻‘合法航經台灣海峽’表明了美國對自由開放的印太區域的承諾。美國軍方在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。”

據該報道，美國海軍每個月左右都會進行這樣的行動。

據中央社今天報道，針對美軍艦艇27日通過台灣海峽，中國國防部發言人譚克非聲稱，美方頻頻實施“類似挑釁行徑，性質十分惡劣”，中方堅決反對並強烈譴責，共軍並對美艦“全程跟監警戒”。

譚克非透過中國國防部官網說，美國海軍及海岸警衛隊艦艇過航台灣海峽並“公開炒作”，共軍東部戰區組織兵力對美艦行動“全程跟監警戒”。他宣稱，美方頻頻實施“類似挑釁行徑，性質十分惡劣”，充分說明美國是“台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者”，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

在中國國防部作上述表態後，中共解放軍東部戰區發言人施毅隨即表示，共軍東部戰區27日出動作戰艦艇、殲轟機、殲擊機等多軍種力量，在東海“當面海空域”實施聯合警巡，並展開聯合對海突擊等科目訓練。施毅說，這一行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區將根據“周邊局勢”和“維護國家主權安全的需要”常態組織。

中國軍方近期在東海多次軍演。據路透社說，中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅上周二表示，當天東部戰區出動作戰艦艇、反潛機、殲擊等多軍種力量，在台島西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，檢驗戰區部隊一體化聯合作戰能力。