美國氣候特使克里再次訪華

美國氣候特使約翰·克里將在下周前往中國和日本進行訪問，與這兩個國家的相關官員舉行會談，為定於今年11月聯合國氣候大會做準備。克里計畫在8月31日抵達日本，然後於9月1日至3日訪問中國。

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這將是克里上任後第二次訪問中國，與中國同行謝振華再次舉行會談。美國有線電視新聞網CNN報道說，克里這次訪華的目的是說服中國加快實現中國所說的碳中和目標的速度，減少火力發電。

克里上次訪華是在今年4月中旬，他與中國氣候變化事務特使謝振華在上海舉行了會談，並與中共中央政治局常委兼副總理韓正舉行了視頻會晤。

克里在日本訪問期間計畫會見日本環境大臣小泉進次郎，討論日本與美國之間能夠進行合作的領域。

中國是克里這次出訪亞洲面臨的最大挑戰。中國是世界最大的溫室氣體排放國，它承諾將在2060年實現碳中和的目標，但卻沒有指定計畫在2030年實現碳達峰的目標。中國設定的2060年目標要比美國和歐盟的同類目標落後十年。

美國是僅次於中國的世界第二大溫室氣體排放國。克里明確表示，他認為美中兩國快速脫碳是將全球變暖限制在比工業化前氣溫高1.5攝氏度以下，避免全球變暖最嚴重情況發生的唯一途徑。

華爾街日報說，克里這次訪華還有一項任務，是勸說北京當局停止向外國火力發電項目提供資金。該報說，今年還沒有發現中國進行過這類投資，這是中國在2013年啟動一帶一路基礎建設倡議以來的第一次。

美國官員希望北京當局能夠發表一個正式表態，停止對採用煤炭的火力發電項目進行投資。

華爾街日報說，中國方面的立場是，落實中方已經作出的降低排放的承諾更為重要。在這些承諾落實之前，北京不願意作出新的承諾。