習近平稱要堅決防範民族領域重大風險隱患

中國中央民族工作會議27日至28日在北京召開，習近平出席會議並發表重要講話。會議由中國總理李克強主持，出席者還有栗戰書、王滬寧、趙樂際、韓正、汪洋等中共政治局常委。

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據中央社今天引述中國官方消息稱，中共總書記習近平在27日召開的中央民族工作會議表示，要堅決防範民族領域重大風險隱患，“積極穩妥處理涉民族因素的意識形態問題”，持續肅清民族分裂，加強國際反恐合作。習近平表示，要堅決防範民族領域重大風險隱患。“要守住意識形態陣地，積極穩妥處理涉民族因素的意識形態問題，持續肅清民族分裂、宗教極端思想流毒”。

習近平提到，“要加強國際反恐合作，做好重點國家和地區、國際組織、海外少數民族華僑華人群體等的工作”。習近平還稱，鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的“綱”，所有工作要向此聚焦。據新加坡說，“要把鑄牢中華民族共同體意識作為黨的民族工作的主線”。

據中央社引述新華社消息說，習近平稱，只有鑄牢中華民族共同體意識，構建起維護國家統一和民族團結的堅固思想長城，各民族共同維護好國家安全和社會穩定，才能有效抵禦各種極端、分裂思想的滲透顛覆。他還稱，要重視培養和用好少數民族幹部，“對政治過硬、敢於擔當的優秀少數民族幹部要充分信任、委以重任”。習近平表示，要加強民族地區基層政權建設，夯實基層基礎，“確保黨的民族理論和民族政策到基層有人懂、民族工作在基層有人抓”。