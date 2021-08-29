中國新推打擊惡意唱衰中國經濟

為落實國家網信辦要求，中國兩大社交媒體巨頭--新浪微博和騰訊旗下微信，以及兩大短視頻平台--抖音和快手，周六均宣布開展財經違規內容專項整治行動，重點打擊胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空金融市場、唱衰中國經濟等八大行為。

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據路透社報道稱，中國微博、微信、抖音和快手開展財經內容專項整治，重點打擊惡意唱衰中國經濟等。上述四家互聯網平台重點清理的八類違規問題還包括：毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀財經領域熱點的報導評論等；散布“小道消息”，以所謂“揭秘”、“重磅”、“獨家爆料”、“知情人士稱”為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠；轉載合規稿源財經新聞信息時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等“標題黨”行為。

充當金融“黑嘴”，惡意唱空或哄擡個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序；炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益；炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，藉以推銷所謂“財商課”、各類保險產品等。

以及未嚴格履行身份認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。

據微博表示，專項整治期間，平台將嚴厲打擊財經違規內容，對違規賬號從嚴從重處理，並及時向社會發布公告，公布處置的違規賬號；微信亦稱，對於充當“黑嘴”、敲詐勒索、社會反映強烈的財經自媒體帳號，一經發現，平台將在第一時間進行嚴肅查處並封禁關停。

據該報道，中國國家網信辦周五宣布，自8月27日起開展商業網站平台和“自媒體”違規采編髮布財經類信息專項整治，集中清理一批違規發布的財經類信息，嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當“黑嘴”、敲詐勒索、社會反映強烈的“自媒體”賬號。