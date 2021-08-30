中共市縣級政法一把手5個月處分1258人

中共中央政法委今天針對全國政法隊伍教育整頓情況召開記者會，會中通報，自2月底起，截至7月31日，共處理、處分市縣級政法單位成員1 萬餘人，包括“一把手”1258人。談話提醒、批評教育、責令檢查、通報批評、誡勉談話等；警告記過、嚴重警告記大過、停職免職等；撤職、留黨察看、降級、開除黨籍等；移送司法機關、判處刑罰等，是處分市縣級政府官員違法違紀的“四種形態”。

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據中央社今天報道稱，中共整肅市縣政法一把手，5個月處分1258人。根據中共中央政法委上午通報，全國第一批政法隊伍教育整頓及“回頭看”2月底開始在市縣兩級集中展開，歷時5個月，共270萬名政法幹警參加。通報表示，截至7月31日，全國處理處分市縣兩級政法單位班子成員1萬326人。其中，包括政法單位“一把手”1258人，而嚴重違紀違法的有413人，佔比4%，高於普通幹警嚴重違紀違法2.7%的佔比。

通報稱，這些違紀違法的政法領導幹部往往是司法腐敗、政治腐敗與經濟腐敗交織。有54%存在違規干預執法司法問題；47%存在違規選人用人問題；53%存在違規參與營利性活動。

據通報說，截至7月31日，運用監督執紀“四種形態”處理處分違紀違法政法幹警17萬8431人；1萬9847名幹警主動投案；立案審查調查4萬9163人，採取留置措施2875人，移送司法機關1562人。其中，運用第一種形態（談話提醒、批評教育、責令檢查、通報批評、誡勉談話等）處理14萬8076人，占被處理處分總人數的83%；運用第二種形態（警告記過、嚴重警告記大過、停職免職等）處理2萬4904人，佔比14%。

運用第三種形態（撤職、留黨察看、降級、開除黨籍等）處理3466人，佔比1.9%；運用第四種形態（移送司法機關、判處刑罰等）處理1985人，佔比1.1%。通報最後也提到，這5個月來認定離任法官檢察官違規從事律師職業、充當司法掮客2145人。