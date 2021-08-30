中國即將實施海上交通安全新規 劍指美法等國航艦自由航行？

中國9月1日起實施的海上交通安全新規，要求5類外國船艦進入領海應向中方報告。學者指要求報告並非新規，但明列潛水器、核動力船舶，是中國表態美國等軍艦不屬“無害通過”。

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中國全國人大常委會4月通過對“中華人民共和國海上交通安全法”的修法，將於9月1日實施。據中央社今天引述報道稱，中國藉海上交通安全法表態，美國軍艦不屬無害通過。

中國9月1日起實施的海上交通安全新規，要求5類外國船艦進入領海應向中方報告。根據中國海事局近日發出公告，指根據此法，5類外國船舶進入中國領海應向海事管理機構報告，包括：潛水器；核動力船舶；載運放射性物質船舶；載運散裝的油類、化學品、液化氣體等有毒、有害物質船舶；以及法律、行政法規或國務院規定可能危及中國海上交通安全的其他船舶。

該報道稱，外界關注，中國此舉是否會和國際法中“無害通過”（Innocent passage）的概念衝突。

聯合國海洋法公約（UNCLOS）規範，“領海”是沿岸國基線起算12海里的海域。原則上，包括軍艦在內的外國船隻，在不影響沿岸國和平、主權、違法或造成污染等行為下，可在領海“無害通過”（Innocent passage）。

不過軍艦“無害通過”是否須報告沿岸國，實踐中仍有辯論。事實上，“中華民國領海及鄰接區法”也規定，外國公務船及軍艦航經中華民國領海應先告知。

中國要求外國軍艦進入領海須經批准並非新規。專研國際法的台灣守護民主平台理事宋承恩告訴中央社，1992年實施的“中華人民共和國領海及毗連區法”中已有相關規定。宋承恩表示，主張“航行自由”是美國長期的政策，只是近年頻繁在南海和中國交鋒，才受到矚目。他說，派出軍艦“無害通過”相關沿岸國，就是美國最常見的做法。據宋承恩又說，美國主張一些“只在退潮時浮出水面”的島礁不應擁有領海；並號召英、法和德國等盟國軍艦進出南海，捍衛“航行自由”，南海情勢更顯緊張。

宋承恩認為，中國是藉本次修法表態，美國等國家軍艦構成安全威脅，不應享有國際法中“無害通過”的權利。

據中央社說，本次中國修法列出的5種外國船艦中，潛水器、核動力船舶2項受到矚目。目前擁有核子動力航空母艦的國家，只有美國和法國，相關條文被認為是指向這些國家的軍艦。