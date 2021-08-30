或為3胎護航 中國教育部下令禁止對少兒施加筆試

中國教育部下令不得再為6到7歲的學齡或學齡前兒童進行筆頭考試，以避免向小兒童施加過多壓力。中國從幼兒開始的競爭性教育不僅讓家庭經濟上不堪負重，而且也讓兒童自小就承受巨大壓力。官方批評稱嚴重損害兒童身心健康。分析也指，各種負擔嚴重影響中國家庭生育意願。中國目前推行3胎政策，同時採取措施，打擊增加中國家庭養育子女負擔的行行業業，包括校外輔導以及幼兒各種學班領域。

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據法新社今天發自北京消息說，中國今天禁止六歲和七歲的小學生參加筆試，因為中國尋求緩解被視為拖累出生率的學生的壓力。

北京上個月開始了廣泛的教育改革，學童過重的工作量和昂貴的輔導費用越來越受到批評。中國的教育特別具有競爭性和精英性，一個終結目標即為高考成功，高考被稱為決定高中畢業時是否進入高等教育的終身考試。

根據中國教育部周一發布的新準則，小學一、二年級將不再有可能舉行筆試。教育部說：“過於頻繁的考試使學生負擔過重，使他們承受巨大壓力。這損害了他們的精神和身體健康。”

上個月，中國當局已經定下基調，禁止在周末和學校假期進行私人輔導。

該報道稱，此舉引起了利潤豐厚的商業教育部門的動蕩，並使數百萬教師的飯碗前景不明。

中國的父母癡迷於他們的孩子成功，為他們的孩子報名參加大量的課外課程，其中許多課程價格昂貴。

而那些有能力的人也會在最好的學校附近買房，這樣他們就可以把孩子送到那裡上學。這正在推動房地產價格上漲。

法新社說，然而優質教育的經濟負擔往往是阻礙中國夫婦生孩子的原因，因為當局在經濟放緩的背景下也正在尋求提高出生率。