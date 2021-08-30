曝光許志永受酷刑 李翹楚被控煽動顛覆 半年後出現嚴重幻聽

中國女權及勞工議題維權人士李翹楚，因公開男友許志永關押期間受酷刑的消息而被控以「煽動顛覆國家政權罪」，半年來未獲准與律師接觸，其律師上周五(27日)與她首度會面後通報稱，李出現嚴重幻聽，需長期服用治療幻聽和抗抑鬱的藥物，但她不後悔發聲，堅信自己無罪。

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目前因外提就醫而需要在臨沂市看守所的監管醫院隔離區羈押21天的李翹楚，因本月中被檢察院正式提控而獲准與律師會晤，是她2月初被公安帶走以來的第一次。根據關注李翹楚消息的社交專頁「FreeLiqiaochu李翹楚」昨(29日)夜發帖，李翹楚向律師表示，自己完全沒有煽動顛覆國家政權的目的，其行為符合憲法要求，堅信自己無罪！她對二次被抓不後悔，認為已發出該發的聲音，內心很坦然，沒有遺憾。

律師通報又指，李自言幻聽癥狀很嚴重，為了保持頭腦清醒，她堅持服用治療幻聽和抗抑鬱的藥物，但副作用很大，就是吃得很少但體重反而增加，並已閉經兩個月。她感謝外界對她的關注，並向許志永喊話，要對方有信心，聲稱不論刑期長短，她都會活着和守護他。

她又說，自2月7日被羈押到臨沂市以來，曾外出就醫3次，除隔離時間外，大部分時間在看守所。

現年30歲的李翹楚，主要關注勞工和女性權益，今年3月獲頒「曹順利人權捍衛者紀念獎」。作為知名維權人士許志永的女朋友，她在許於去年2月中因2019年12月26日在廈門聚會以分享推動公民社會經驗而被捕後，亦被公安帶走，秘密關押四個月，她獲釋後在網上披露被囚經歷及許志永遭嚴刑逼供的情況，期望外界關注許志永和「12.26公民案」其他被捕人士。今年2月初，她再次撰文公開許志永在看守所遭受酷刑問題，2月6日晚在北京被山東臨沂警察帶走，兩日後確認被當局以「煽動顛覆國家政權罪」處以指定居所監視居住，期間律師多次申請會見李翹楚，均不獲批准。

專頁指，李翹楚患有抑鬱症，需要定期服藥，亦有甲狀線病史，健康狀況堪憂。