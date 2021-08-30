港官改稱以全民接種為下一目標 不排除仿法持證入特定處所 專家憂適得其反

隨着不少研究結果顯示，因為Delta變種病毒的傳播，接種率七成便可達到群體免疫效果的幻想已經破滅，防疫目標需要改變，主管其事的公務員事務局局長聶德權改口稱，下一步將向「全民接種」目標推進，甚至不排除仿效法國，規定民眾持證方可進入指定場所。一般估計，這可能包括食肆、酒吧及安老院等埸所。不過，專科醫生梁子超認為，若不解決市民信心問題便推出強制措施，可能引起民眾反感，並會引起像長者這類接種率極低的群組人士的生活不便。

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為與中國內地通關，香港的防疫目標是感染個案「清零」，而不是與病毒共存，為此早前更停止與新加坡商討「旅遊氣泡」計畫，並繼續嚴格的社交距離措施；與此同時，又不斷催谷疫苗接種率。根據港府數字，至今已有409萬人接種第一劑疫苗，疫苗接種率已經超逾六成，聶德權昨(29日)早在電視台節目上指出，當中，20至59歲的「工作人口」接種率為七成；12至19歲學生的接種率有56%；但年滿70歲長者的接種率不足三成，院舍老人的接種率更只有一成，有待提高。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊上周在報章撰文，指隨着Delta變種病毒株不斷進化，一方面傳播效率大增，另一方面又降低疫苗效力，使接種率七成便可達到群體免疫效果的幻想已經破滅，因為數據顯示，接種復必泰(BioNTech)需要97.4%的接種率才能達到群體免疫，若是科興疫苗，接種率更需達到142.9%。

面對上述結果，聶德權仍然以「全民接種」為下一個目標。他強調，雖然接種疫苗後仍然可能受感染，而七成接種率可建立社會免疫屏障亦因疫苗效果受變種病毒影響，但疫苗對減低感染後重症和死亡機會，以及防止大規模爆發仍然有效，為了讓社會建立堅固的保護屏障，接種疫苗是唯一方法。被問及會否仿效法國上月下旬推出的「健康通行證」，聶德權回應稱，當局不排除將來施加限制，市民須接種疫苗才能進入指定處所。法國上月推出的新制訂明，已接種疫苗、48小時內病毒檢測陰性，或屬武漢肺炎康復者可獲發「健康通行證」，持證民眾方可進入食肆、酒吧、商場、安老院、乘搭長途飛機，以及非緊急情況入院，新制引起市民抗議。

不過，呼吸系統科專科醫生梁子超今(30日)早在電台節目上指出，法國推出的「健康通行證」備受爭議，在香港更是不可行，甚至引來市民反感。他解釋，港人一向對接種疫苗並不反抗，現時長者接種率低，與當局推行接種計畫初期的風險通報工作不佳有關。如果當局未能解決長者對接種疫苗的信心不足問題，便貿然仿效法國，限制未接種者進入食肆等地方，將為他們的日常生活帶來不便，可能令部分市民反感，希望港府繼續解說。