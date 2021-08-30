為一套愛情片 港府兩部門動員逾廿人並「放蛇」 47人遭票控 導演周冠威表明抗辯

有民主派區議員在辦事處舉行私人放映會，播放以愛情為主題的電影《幻愛》，但食物環境衛生處人員派員「放蛇」(中國稱釣魚執法)，指該活動屬公眾娛樂，47名參與者因而被票控違反防疫的「限聚令」，當中包括主辦者和會後分享的導演周冠威，曾拍攝反修例電影的周冠威形容事件荒謬，表明會就上述定額罰款告票在法庭上抗辯，他質疑當局的檢控目的並非為了防疫，又指若非當局「放蛇」，相信放映會不會有公眾人士入場。 《幻愛》導演周冠威，曾拍攝警示香港政治轉變的電影《十年》；剛於7月康城影展首映、有關反對修訂逃犯條例的紀錄片《時代革命》，周冠威是惟一公開身分的製作人員。

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旺角區議員朱江瑋上周六(28日)晚上在其辦事處舉行電影放映會，他強調，只是一班朋友一起看電影《幻愛》，並邀請導演周冠威分享，屬於私人聚會，但散場時有超過二十名食環署人員和警員上門，並登記部分人士個人資料。他引述食環署人員指，曾派出二人混入放映會，並把二百元放入「自由定價」錢箱，顯示主辦單位未有確保僅限受邀者參與，屬公眾娛樂活動，但卻未有預先申請牌照，會向負責人展開檢控程序。 另外，參與者亦被票控違反公眾場所不得超過4人的「限聚令」。根據法例，當事人可按俗稱「告票」的罰款通知書繳交定額罰款5000港元，若不承認或不接受告票，需到法庭抗辯。放映會後已有與會者表示不會繳交罰款。

朱江瑋事後表示，「匿埋」(意即躲藏)播放愛情電影，已十分低調，不是公開罵政府，質疑這樣的活動也要派「卧底」是太恐怖，「究竟(政府)要搞到社會有幾恐慌和猜忌先肯停手？」他又質疑是否現場有「敏感人物」或「政府唔鐘意嘅人」，以致當局採取行動。

周冠威形容，事件實在荒謬。他補充，自己喜愛分享電影，沒有特別恐懼，亦毋須過於擔心。他今(30日)早更在電台表示，若果當局是為了防疫，應是放映會期間採取行動並叫停，而不是會後10分鐘左右才採取行動，部分參與者當時已經離開。

與區議員對接的民政事務總署表示，接獲投訴指朱江瑋使用其辦事處，進行與區議會工作無關，及可能觸犯香港法例的活動，其中包括舉行電影會。而有關活動或違反《公眾娛樂場所條例》，及《預防及控制疾病規定及指示（業務及處所）規例》。署方續指，已發信提醒朱江瑋遵守《操守指引》及《酬津指引》，如證明其區議員辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，相關的酬津及辦事處營運費用將不獲發還。