索羅斯：習近平治下的中國投資者面臨棒喝驚醒

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美國經濟金融學家喬治-索羅斯George Soros警告：習近平治下的中國的投資者面臨被粗暴的驚醒。索羅斯並說中國這位領導人對私營企業的打壓表明他不了解市場經濟。英國金融時報今天刊文稱，習近平將所有中國企業視為一黨制的國家的工具。

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據索羅斯基金管理公司和開放社會基金會的主席和創始人索羅斯George Soros稱，中國領導人習近平與經濟現實發生了碰撞。他對私營企業的打壓已經嚴重拖累了經濟。最脆弱的部門是住房房地產。在過去20年裡，中國享受了長期的房地產繁榮，但現在即將結束。而最大的房地產公司--恆大，負債過重，有違約的危險。這可能會導致恆大崩潰。

索羅斯稱，根本原因是中國的出生率比統計數據顯示的要低得多。官方報告的數字大大誇大了人口的數量。習近平繼承了這些人口統計數據，但他試圖改變這些數據，卻使情況變得更糟。

據該文說，中國中產階級家庭不願意生一個以上的孩子，原因之一是他們想確保他們的孩子有一個光明的未來。因此，一個龐大的家教行業已經成長起來，由美國投資者支持的中國公司主導。這種營利性的家教公司最近在中國被禁止，這就成為在紐約上市的中國公司被拋售的一個重要因素。

據索羅斯說，中國政府的打壓是真實的。在金融市場沒有注意到的情況下，中國政府在4月悄悄地獲得了抖音TikTok所有者ByteDance的股份和一個董事會席位。此舉使中國政府在三人董事會中擁有一個席位，並能第一時間了解這家擁有全球最大個人數據庫的公司的內部運作。市場更清楚地意識到，中國政府在阿里巴巴及其子公司中也持有有影響力的股份。

索羅斯說，習近平不了解市場如何運作。結果造成越走越遠的拋售。這開始傷害中國在世界上的目標。因認識到這一點，中國金融當局不遺餘力地安撫外國投資者，稱市場會以強勁的反彈作為回應。但這是個騙局。習近平將所有中國公司都視為一黨制國家的工具。買入反彈的投資者正面臨一個棒喝式的警醒。這不僅包括那些意識到自己在做什麼的投資者，還包括更多通過用養老基金和其他退休儲蓄進行投資的人。

據索羅斯說，養老基金經理分配資產的方式與衡量其業績的基準密切相關。幾乎所有的人都聲稱，他們將環境、社會和公司治理（ESG）標準納入其投資決策。

MSCI世界各國指數（ACWI）是全球股票資產配置者最廣泛遵循的基準。估計有5萬億美元是被動管理的，這意味着它複製了該指數。這一數額的數倍是主動管理，但它也密切跟蹤MSCI指數。

在MSCI的ACWI ESG領先指數中，阿里巴巴和騰訊是前10名成分股中的兩個。在貝萊德的ESG Aware新興市場交易所交易基金中，中國公司佔總投資的三分之一。這些指數實際上迫使屬於美國投資者的數千億美元進入公司治理不符合規定標準的中國公司--權力和責任現在由一個人行使，他不對任何國際權威機構負責。

據索羅斯說，美國國會應該通過一項兩黨法案，明確要求資產管理公司只投資於實際治理結構既透明又與利益相關者一致的公司。這一規則顯然應該適用於養老金和其他退休投資組合所選擇的業績基準。如果國會頒布這些措施，它將給予證券交易委員會所需要的必要工具來保護美國投資者，這也包括那些不知道擁有中國股票和中國空殼公司的人。這也將符合美國和更廣泛的國際民主國家的利益。

英國金融時報所刊載的索羅斯文章說，美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒Gary Gensler多次警告公眾，他們在中國投資會有風險。但是，選擇在中國投資的外國投資者發現，要認識到這些風險是非常困難的。他們看到中國曾面臨許多困難，但總是巧渡難關了。但習近平的中國並不是他們所了解的中國。習近平正在建立一個毛澤東政黨的升級版。沒有任何一位投資者對這樣的中國有任何經驗，因為在毛澤東的時代沒有股票市場。因此，等待他們的是棒喝驚醒。