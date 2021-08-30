解放軍演習徵用萬噸民用船 評論稱或是未來犯台一種戰術 台灣已練針對性防衛

據香港英文南華早報近日報道，中國官媒央視顯示解放軍最近一次對台作戰登陸演習，涉及到駐紮在福建廈門的73集團軍的一個兩棲作戰旅，而這次演習的運輸任務由渤海輪渡集團的1萬6千噸的“渤海珍珠號”客滾船完成，裝載各類軍用車輛，包括自行火炮、兩棲裝甲車和軍車等。

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據美國之音報道稱，中共解放軍在最近一次對台軍事演習中徵用了一艘大型民用船隻運送部隊、武器及車輛等裝備，顯示在未來可能的入侵台灣的軍事行動中，將會利用民船進行跨越台灣海峽的兩棲作戰。

據南華早報，73集團軍的一位軍官說，這是他們第一次使用排水量超過萬噸的民船，而過去則主要是以來更小的只有幾千噸的民船來承擔裝載裝備任務。

而福布斯在一篇報道中分析表示，解放軍要進攻和佔領台灣可能需要多達兩百萬大軍跨海登陸，而這遠遠超出解放軍11艘新型兩棲登陸艦的運載能力。因此，北京肯定需要徵用數以千計的民船協助海軍作戰。為達此目的，2017年實施的國防交通法規定，中國所有的交通基礎設施，包括船隻必須服從軍事徵用。而一些關鍵的滾裝船也在進行改裝，採用特別加固的坡道，使它們更適用於運載重型軍事裝備。

分析還表示，全球最大的遠洋運輸集團公司之一的中國遠洋海運集團公司的大約1000艘大型船隻可能構成主要骨幹。而一些船隻也在進行改裝。至少一艘重型起吊船已經加裝一個移動直升機降落平台。

南華早報的報道還表示，台灣海軍學院的一位前講師表示，如果入侵台灣，解放軍在登陸後將需要迅速控制台灣所有的大城市。所以，民用貨船可能為解放軍運輸軍事裝備和部隊。而台灣的局方也在為這種情況進行備戰。這位講師還說，這就是為什麼防衛台北的淡水河已經成為年度漢光演習的一個固定部分。