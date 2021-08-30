路透獨家：拜登國防高官首次與中國軍方會談

8月29日，路透社獨家報導說，拜登政府的國防部高級官員近日與中國軍方舉行了視頻會談，內容主要圍繞“管理危機和風險”的問題。這是自拜登總統上任後美中首次國防高級對話。

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一名不願透露姓名的美國官員8月27日告訴路透社，美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）上周與中國軍方國際軍事合作辦公室副主任黃學平少將舉行了會談。

該官員表示，蔡斯和黃學平是通過美中國防電話鏈接舉行的這次“安全的視頻會議”，“雙方同意保持兩軍之間保持暢通溝通渠道的重要性。”

該官員還談到，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）尚未與中國國防部長會談，其部分原因是雙方在誰是奧斯汀的中方對等官員問題上有爭議。

美國前總統特朗普在多個問題上表現出對中共的強硬態度。拜登上台後，繼續廣泛團結盟友和合作夥伴，共同對抗北京當局日益強硬的經濟和外交政策。抗衡中共已經成為美國國家安全政策的核心。拜登政府將美中之間的競爭形容為“本世紀最大的地緣政治考驗”。

不久前，拜登政府還因發生在中國新疆和香港的人權侵犯行為，加大了對中國的制裁力度。

外界分析，本次美中軍方高官會談選擇在美軍在阿富汗危機中表現被動之時，反映出“美國軍方尋求與中共保持開放的溝通渠道，以緩解潛在的突發事件及對各種事故加以管控的意圖”。

美國副總統哈里斯（Kamala Harris）近日在出訪亞洲時表示，美國歡迎競爭，但不尋求與北京發生衝突。不過她也談到，美國仍會就南中國海的海事爭端等問題發表意見。