逃到法國？ 趙薇IG發照片報平安：和爸媽在一起

中國女星趙薇“被消失”後，媒體瘋傳她連夜搭機飛往法國，在鄉下的酒莊避風頭。沒想到她29日突然在Instagram發文吐露近況，雖然隨即刪文，但已被網友截圖，在網上引起熱烈討論。

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據聯合網轉引《世界日報》的消息報導，趙薇在Instagram上傳三張照片並寫道：“最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好。”，並附上一個愛心符號，心情似乎沒有受到影響，疑似報平安，但該片在一小時後刪除。

趙薇上傳的三張照片，分別為果樹、天空及書架上的舞獅玩偶，從照片中看不出身在何處，有網友在下方留言“書架上有一本《最好的時光》，配合圖片文字風味更佳”，沒想到趙薇親自回覆：“北京初秋，最佳閱讀時間。大自然是魔術師。”彷彿透露目前人正在北京。

據報導，趙薇26日“被消失”後，和圈內好友完全失聯，帳號名為“向前看”的網友日前爆料她早已連夜跑路，包機飛往法國波爾多，大約在27日凌晨抵達當地，該網友聲稱友人在機場目擊：“她上了一輛豐田轎車， 豐田在停車場竄的巨快，跑路了。”

該名網友推測，正是因為如此，大家才都聯繫不上趙薇，畢竟從大陸飛往法國，航程少說也要10個小時，“現在她應該和她老公黃有龍，在她們波爾多鄉下的酒莊會合了吧，跑路成功！她老公在那已經躲很久了。”如今，她雖然有發文報平安，但仍不知她身處何處。