中國文旅部下達文件指出，絕不為違法違規、失德失範人員提供舞台和平台，且時刻督促提醒文藝工作者做到“德藝兼修”。並要學習中共總書記習近平對文藝工作的系列論述。

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據中央社今天報道稱，中國下令藝文界學習習近平論述，稱建立道德評議制。據中國文旅部30日下達文件還要求加強“道德建設”，包括建立健全道德評議機制，要把“道德評議”納入考核體系，將評議結果與業務考核、職稱評審、職級晉陞等掛鉤，時刻督促提醒文藝工作者敬畏紀律規矩、嚴守道德底線，做到德藝兼修。

據中國文化和旅遊部在文件開頭指出，針對當前文娛領域出現的違法違規、失德失範現象，為進一步加強文藝工作者教育管理和道德建設，樹立文藝新風，培育和弘揚社會主義核心價值觀，因而下達這項文件。

這項文件的第1項就是“加強學習教育”，內容是深入學習習近平關於文藝工作的系列重要論述精神。包括深刻認識文藝事業是“黨和人民的重要事業”，文藝戰線是“黨和人民的重要戰線”。要組織廣大文藝工作者“專題理論學習、集中研討交流、分享心得體會”，“把思想和行動統一到論述精神上來”。

此外文件還要學習法律法規，提高法律意識。要結合實際工作開展法律教育，特別是憲法和民法典、著作權法、稅法等法律的學習和宣傳，重點教育引導“具有社會影響力的演藝人員”強化法律意識、提高是非辨別能力，確保文藝工作者知法、懂法、守法。

同時，文件還要求文娛工作者組織學習相關部委關於治理天價片酬、陰陽合同、偷逃稅等問題的文件精神，以及“演出行業演藝人員從業自律管理辦法（試行）”等行業規範，教育引導廣大文藝工作者“不碰紅線，不觸底線”，提升職業操守。

文件並要求文娛界，要創作推廣“把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一”的優秀文藝作品，積極選樹“德藝雙馨”的優秀文藝工作者。同時要規範其商業行為；絕不為“違法違規、失德失範”人員提供舞台和平；並加強違法違規、失德失範行為的風險監測研判。