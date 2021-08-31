中國未成年人每周只能玩網遊三小時

繼大力整頓教培行業後，中國出台措施，進一步限制未成年人玩網絡遊戲的時間。不能隨便打遊戲，不能上補習班刷題，其中嚴格規定網絡遊戲企業僅能在周五、周六、周日和法定假日的晚上8點到9點向未成年人提供1小時的服務，其他時間不得以任何形式向未成年人提供服務，且將嚴格落實遊戲帳號“實名制”。消息傳出後，中國網絡上哀鴻遍野，甚至有網民留言：這江山看來是坐得太久了。

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綜合官方媒體報導，當局近日發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，聲稱為針對未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲問題，進一步嚴格管理措施。

通知要求，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定假日的每日晚間8時至9時，向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

通知要求企業嚴格落實網絡遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。

2020年，中國遊戲市場實際銷售收入2786.87億元，同比增長20.71%。位居全球市場第一的騰訊遊戲2020年實現營業收入1561億元，佔總收入的三成。而在此次監管消息發布後，網易美股跌幅一度擴大至超過6%，嗶哩嗶哩下跌超2%。

消息傳出後，中國網絡上也一片反彈聲音。有網友表示平日除了限制只能玩1小時，還限制只能在指定時間遊玩，這樣許多遊戲中限時的活動或簽到任務都無法執行。微博上更是一片哀嚎，網友紛紛表示“好險已經成年，未成年真慘”、“太慘了”、“過分了吧，非得剝奪所有未成年人課外活動？”

有分析人士表示，官方打着為保護未成年人身心健康的理由監管網遊，網遊當然有很多問題，但中國社會現在淪落到這一步，是中共體制性摧毀傳統文化、只灌輸紅色意識形態，帶動整個社會敗壞的結果，現在當局擔心未成年人沉迷網遊，實際上是擔心他們變相“躺平”，沒有時間接受中共的紅色洗腦教育。

最近無論當局打擊的網遊也好、娛樂圈也好，都是與青少年密切相關的行業。