中國高曉松傳被封殺 稱與馬雲跨界淵源

中國知名藝人趙薇上周突傳被列為劣跡藝人並被封殺後，跨界名人高曉松近日也遭各大平台封殺，作品被下架，由他發起並擔任館長的曉書館（北京）28日宣布暫時閉館。官方背景文章指控高曉松犯有“七宗罪”。

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中國跨界名人高曉松近日遭各大平台封殺，作品被下架。據中央社今天引述新聞報道稱，高曉松是知名導演、音樂製作人。據搜狐和香港星島日報今天消息稱，趙薇與高曉松都與阿里巴巴集團及集團創辦人馬雲有淵源。高曉松曾於2015年擔任阿里音樂董事長，後來出任阿里娛樂戰略委員會主席，負責阿里大文娛開拓海外市場，還曾為馬雲主演的微電影“功守道”創作同名主題曲。

中國社會科學院中國歷史研究院則發出長文痛斥高曉松有“七宗罪”包括：洗白歷史人物何應欽、蔣介石，稱其為堅定的抗日派；胡說“九一八”事變因張學良而起，否定西安事變的正義性；參拜靖國神社，為日本軍國主義招魂；詆毀歷史人物鄭成功為“大倭寇”；熱心“歌頌”美國、吹捧印度，因為據說它們“民主”；用“黨衞軍”公然攻擊、污衊解放軍。

高曉松出身中國高級知識分子家庭，父母皆為清華大學建築學教授，外祖父張維為深圳大學首任校長，外祖母陸士嘉是北京航空航天大學創建者之一。

微信公眾號“李光滿冰點時評”日前發文，將官方重拳整治粉絲飯圈到處罰藝人鄭爽，再到下架封殺趙薇和高曉松等系列動作，與螞蟻上市被叫停、阿里遭罰人民幣182億元以及網約車平台滴滴被查、當局提出“共同富裕”等事件或政策相連接。這篇題為“每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！”的文章連日來獲新華網、人民網等多家官媒網站轉載，引人關注。

文章說，中國正發生重大變化，“這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體”。