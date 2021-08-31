拜登政府警告中國私募股權公司收購一家半導體公司對美國國家安全構成風險
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美國財政部表示，一家中國私募股權公司收購半導體公司Magnachip Semiconductor Corp對“國家安全構成風險”。美國財政部下屬的外國投資委員會(CFIUS)曾在6月下令擱置該交易。美國財政部在上周五給該公司法律顧問的信中說，這項收購對“美國國家安全構成風險”，並期望尋求總統拜登對此事的決定。
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據路透社今天報道說，美國財政部表示，一家中國私募股權公司收購Magnachip Semiconductor Corp對“國家安全構成風險”。這對試圖在國外投資關鍵技術行業的中國公司來說是又一道障礙。
中國私募股權公司智路資本在3月同意以14億美元收購系統芯片製造商Magnachip。此後，包括美國和韓國在內的各國監管機構一直在審查這項交易。生產顯示器和功率芯片的Magnachip公司在韓國擁有生產和研發設施。
Magnachip在周一提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示，美國財政部在上周五給該公司法律顧問的信中說，這項收購對“美國國家安全構成風險”，並期望尋求總統拜登對此事的決定。
美國財政部下屬的外國投資委員會(CFIUS)曾在6月下令擱置該交易。
向美國證券交易委員會SEC提交的文件沒有指明風險的性質。
據路透社說，該文件說，Magnachip正在評估其下一步行動，但不能保證其將同意有助於CFIUS批准該交易的建議。Magnachip發言人未進一步評論。