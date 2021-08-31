疫情衝擊 中國製造業顯18個月新低

中國新冠肺炎疫情在全國多城散發的衝擊立竿見影，疊加傳統製造業需求淡季，中國8月官方製造業和非製造業PMI雙創18個月新低，尤其後者更是“閃跌”至50下方。需求不足的制約加強，中國經濟增長動能進一步放緩，宏觀政策需着力解決總需求不足的問題。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)今天聯合公布，宏觀經濟先行指標--8月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至50.1，略低於路透調查預估中值50.2，但已經是2020年2月以來最低。其中，新訂單指數降至49.6，為去年2月以來首次跌破50。

非製造業商務活動指數環比則大幅下降5.8個點至47.5，亦為2020年2月以來最低。當月綜合PMI產出指數為48.9，比上月回落3.5個點。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3，比上月回落1.4個點；中型企業PMI為51.2，比上月升1.2個點；小型企業PMI為48.2，比上月回升0.4個點，低於臨界點。

據該報道稱，而且市場需求有所減弱，8月高耗能行業新訂單指數回落較大，對製造業總體負向拉動明顯。此外，有調查企業反映受疫情汛情等因素影響，原材料供應及產品交付不暢，生產周期延長，新接訂單因此減少。

價格方面，由於需求回落，產品銷售價格增速也有所下降，出廠價格指數較上月下降0.4個點至53.4；但原材料成本壓力依然較大，8月購進價格指數較上月下降1.6個點至61.3，仍處於較高水平。不過兩個價格指數差值已經連續三個月縮小，從5月的12.2個點降至7.9個點。