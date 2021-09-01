中國央企在港經營單位大增 但資產額略降至3.8萬億人民幣

香港被指是參與中國中央企業參建「一帶一路」的重要夥伴及橋樑，但中國國有資產監督管理委員會主任郝鵬披露的數據顯示，央企在港單位的數量雖在一年間大增四分之一至去年底的2915家，但同期資產額卻微降5%至3.8萬億元人民幣(下同，摺合約5000億歐元)。

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香港貿易發展局在今(1日)、明兩日舉行「一帶一路」高峰論壇，國資委主任郝鵬今早透過視像在論壇致辭時透露，截止去年底，有八十家中央企業在港設有2915個經營單位，資產總額達3.8萬億。他在2019年9月中出席相同議題的論壇時指出，當時有88家中央企業在港設立了2300多家經營單位，資產總額超過4萬億元。他當時更指出，2018年以來，中國企業在港發行各類債券超過2000億元，為「一帶一路」項目籌措了大量資金，但他今早未有透露中資在港發行債劵的數額。

郝鵬又指出，為應對疫情等全球性挑戰、中國社會保持經濟穩定增長，需要各方共同合作，國資委將積極推動央企以「一帶一路」為重點，在基建、交通、通訊等領域加強互聯互通，強化能源產業，加強綠色金融和綠色能源等合作，更好實現開放發展，提升國際化水平。。

另外，出席同一論壇的中國商務部長王文濤表示，支持香港加強貿易及投資信道功能，堅定支持香港作為單獨關稅區，儘快加入區域全面經濟夥伴協議(RCEP)。他透露，會與港府簽署支持香港企業參與境外經貿合作區發展的合作備忘錄，為香港業界參與一帶一路提供新指引。

行政長官林鄭月娥亦在論壇致辭時說，香港是通往粵港澳大灣區及一帶一路的必然之路，且與RCEP成員國有密切的貿易和投資關係，可起聯繫作用，一旦RCEP準備好迎接新夥伴，港府將與他們正式討論加入的問題。

「一帶一路」計畫由中國國家主席習近平在2013年第四季提出，四年間動用555億美元成立絲路基金以推動計畫，並牽頭成立亞洲基礎設施投資銀行。截至今年3月，中國與141個國家和31個國際組織簽署了200份共建「一帶一路」合作文件，但隨着疫情和中國與國際間的關係出現變化，不利計畫的消息出現，而澳洲更於今年4月廢除該國維多利亞州政府與中國簽訂的「一帶一路」備忘錄和框架協議，惹來中國反對。