克里應邀訪問中國 北京或有意作出新的承諾？

美國氣候特使前國務卿克里結束對日本的訪問之後於8月31日晚間抵達天津，對中國展開為其三天的訪問，外界注意到北京是在美國高調出台新冠溯源報告的前夕邀請克里訪問，北京此番或有意在氣候領域作出讓步？

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今年四月克里作為美國政府的首位高官對中國的訪問無果而終，當時克里是試圖為總統拜登的氣候峰會做準備，雙方雖然發表了一份共同聲明，但卻沒有任何實質性的內容。克里今次訪問是為今年十一月份在英國舉行的聯合國的第26次氣候峰會爭取支持。

克里在今年七月訪問英國時曾經表示，倘若中國拒絕作出努力，那麼緩解全球的氣候危機就沒有任何可能。克里還特別對中國政府一方面在新的五年計畫中提出在2030年之前達到排碳峰值而另一方面又繼續增加投資熱電廠的規畫表示費解。

克里在訪問天津時將會見他多年來的對話夥伴，中國氣候特使解振華。中美雙方政府皆未披露克里在為其三天的訪問中是否將會見中國政府的其他官員。

路透社報道說，中國已承諾在遏制氣候變化方面“提高力度”，並將在今年年底之前宣布新的措施。評論認為北京或將在煤炭投資方面作出新的承諾。

美國拜登政府將對付氣候變化視為其一項主要的國內和外交政策，但是美國官員表示，與北京就氣候問題進行合作不會削弱美國要求中國對其他問題負責的努力，包括經濟和人權侵犯行為。

白宮國家安全顧問傑克·沙利文曾就此表示，美國並不認為中國在氣候變化方面的合作是在幫忙。因為對氣候變化採取行動是世界上每個大國的基本責任。

中國是世界上第一大碳排放國，其次是美國。克里剛剛訪問的日本則排名第五。克里在東京訪問時，與日本當局討論的重點是該國對煤炭的持續支持。日本是G7國家中唯一建造燃煤發電站的國家，因為它正在努力應對福島核災難的後果，這場核災難導致該國大部分反應堆關閉。