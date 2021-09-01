台灣擬向美採購遠距精準空對地飛彈讓F-16戰力大增

台灣國防部預算書昨天送達立法院，其中台灣空軍編列了新台幣470億元，要向美國爭取採購專供F-16戰機使用的遠距精準飛彈。台灣媒體分析，這是要向美國爭取未來供 66架升級版的F-16戰機掛載的「AGM-158」空射遠距攻陸飛彈，將會讓台灣的F-16戰機，戰力大增。

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台灣空軍司令部在計畫中表示，面對中共強大軍事威脅及未來戰爭型態發展，台灣必須籌畫購買遠距精準武器，以有效癱瘓當面對台灣威脅較高的目標，削弱敵人的防空能力，以利主力戰機後續作戰運用與戰力發揚。

台灣媒體分析指出，雖然軍方沒有說明是哪一款飛彈，但從台灣空軍以「籌購來建案」，加上付款的高峰期在2026年與2027年的最後兩年，分析應該是向美國爭取供66架F-16C/D Block 70戰機所掛載的「AGM-158」空射遠距攻陸飛彈。

分析顯示，這款空對地飛彈的射程在370公里以上，是美軍重要的現役精準飛彈，未來將是台灣空軍射程最遠的空對地飛彈。另外，這項預算並沒有編列在機密預算中，而是編在一般公開預算中，代表台美雙方已經談妥。

也有台灣媒體報導，這次軍方在預算書中提到的「F-16型戰機遠距精準武器籌購案」，是指美方在2017年、2020年宣布賣給台灣的AGM-88反輻射飛彈、AGM-154滑翔炸彈、AGM-84H飛彈。

另外，台灣空軍也正式編列對美採購四架MQ-9B海上衛士無人機（Sea Guardian）預算案，共計新台幣217億元。

美國特朗普政府去年曾宣布，將賣給台灣四架MQ-9B無人機，當時台灣國防部長嚴德發在立法院備詢時曾表示，對台灣來說，MQ-9B無人機是戰略層級的偵搜裝備，性能優異，滯空時間長，而且台灣買的是「偵搜型」，是用來偵查搜集情報的。

不過昨天正式提交立法院的預算案中指出，台灣軍方籌建的是「具長滯空、日夜全時段監偵能力，且具打擊能力的無人機系統」，具備酬載彈藥能力。新建案名稱是「高高空無人機系統」，計畫在2022至2015年間，採購完成四架高高空無人機及附屬裝備。