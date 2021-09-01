塔利班在坎大哈舉行"大閱兵"展示美軍留下軍備

阿富汗塔利班在第二大城市坎大哈舉行一場"大閱兵"，展示美軍留下的軍備，其中可能包括一架武裝直升機。有消息稱，阿富汗新政府的組建已進入最後階段，塔利班將於周五公布組建新政府。塔利班最高領導人阿洪紮達據報將擔任阿富汗最高領導人。

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法新社報道，這場巡遊在通往阿富汗第二大城坎達哈的高速公路上進行。塔利班武裝人員坐在車上，多輛綠色裝甲戰鬥車以一路長縱隊行駛，多數車上插着黑白相間的塔利班旗幟。不少人夾道圍觀。一架黑鷹直升機在上空盤旋。塔利班武裝人員開着美國、北約和阿富汗軍隊先前使用的多用途卡車，並且手持美國M16步槍等輕武器。

坎大哈是塔利班的發源地。1996年塔利班從這座南部城市出發，迅速佔領阿富汗各地，直到 2001年被美國領導的國際聯盟趕下台。

另據卡塔爾半島電視台引述阿富汗塔利班高級成員哈卡尼表示，阿富汗新政府的組建已進入最後階段，已經完成90%至95%的工作，最終結果將在未來幾天公布。

阿富汗傳媒引述塔利班文化委員會一名成員表示，塔利班最高領導人阿洪紮達將擔任阿富汗政權領導人。

報道說，塔利班為阿富汗境內各省區任命了行政官員，包括省長、區長和警察局長等，並已開始工作。

報道並稱，目前塔利班仍在討論未來政權名稱、國旗和國歌等資訊。

俄羅斯衛星網早前報道，塔利班將於周五公布組建新政府，但目前還不清楚將由哪些成員組成，也不清楚政府將以何種形式建立。中國外交部發言人汪文斌周三表示，中國將會一如既往的奉行，對全體阿富汗人民友好的政策，並尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不幹涉內政。

美國總統拜登周三再為從阿富汗撤軍的決定辯護，認為符合美國國家利益。他警告打擊極端組織"伊斯蘭國"分支的行動未結束，並嚴厲批評倒台的阿富汗政府將國家拱手讓給塔利班。