民主派歌手何韻詩個唱場地突遭取消 面對「紅線」網上續唱

中國異見人士重獲自由後仍不時受到當局打壓，香港近日亦有類似情況出現。支持民主運動的著名歌手何韻詩，在個人演唱會開始前一星期，突然接獲藝術中心通知，引用危害公眾秩序及安全的條款拒絕租場反對有關決定和理由，但面對「無法解釋的突變和紅線」，個唱會改在原來「尾場」的12日於網上進行，強調「有天有地，就有舞台」。

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何韻詩的《你尚未成為的》個人演唱會原定下周一(6日)起一連七日租用藝術中心的壽臣劇院舉行，但昨(8月31日)接獲藝術中心通知，以中心的第22(C) 條取消租場協議，並退回場租。根據該條款，中心可以「表演途中」出現違反條款和危害公眾秩序及安全的情況下，毋須理由，立即停止租場。但該條款是否適用於事前取消租場協議，有待商榷。

何韻詩今日在社交平台上載聲明，指已仔細檢視過是次演出的內容以及已公布的宣傳數據，當中絕無危害公眾秩序及安全，以及觸犯法例的可能性，不認同和反對藝術中心的決定和所引用的條款。她又不滿藝術中心在沒有提供任何證據及解釋，說明其表演在哪方面觸犯此規例的情況下取消租場，質疑作為一個支持當代藝術的獨立機構，「在毫無實質理據的情況下任意剎停已批準的租用資格，在往後的日子要如何走下去及面對公眾？」

她聲稱保留追究權利，並於日內公布實體票退票詳情。 支持雨傘運動和反對修訂逃犯條例的何韻詩，年前曾到聯合國和美國國會作證，講述香港人權受壓情況，但代價是歌唱事業受阻，其歌曲在中國被下架，香港則有場地租賃困難，她則抱怨，過去兩年，入紙申請租用香港紅磡體育館，「入紙N次，彈足N次」，全都失敗，其後才決定改租壽臣劇院。