法國展開80歲以上老人及高風險人群第三劑疫苗接種

法國今天開始為80歲以上老人及高風險人群接種第三劑新冠疫苗。德國世衛合作，設立大流行病和流行病情報中心。

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法新社消息，法國今天開始針對80歲以上高齡人群，以及免疫系統極其脆弱的高風險人群接種第三劑疫苗，加強防護。法國衛生部長韋朗周三在視察柏林一個疫苗接種中心時，對疫苗準備接種第三劑疫苗的老年人表示，接種了第三劑疫苗，您將在未來數月受到保護。

韋朗並在記者會上表示，已有20萬人預約了第三劑疫苗。韋朗並說，第三劑疫苗必須在第二劑疫苗接種後6個月接種。

另據報道，德國總理默克爾與世衛總幹事譚德塞周三在柏林為世衛組織大流行病和流行病情報中心揭幕，致力為全球提供更好數據、分析和決策，以應對突發衛生事件。

世衛周三宣布，與德國合作在柏林設立新的世衛大流行病和流行病情報中心落成，包括默克爾、世衛總幹事譚德塞等人出席揭幕典禮。

自新冠病毒爆發全球大流行後，國際呼籲建立機制即時監測重大傳染疾病，在德國出資支持下，與世衛合作設立情報中心，推動各國合作並致力提供數據以及更好的分析和決策，以應對突發衛生事件。

譚德塞表示，世界需要有能力發現可能演變成大流行的潛在疫情，並即時監測應對、建立有效的風險管理，而情報中心將發揮關鍵作用，利用科學展開工作，並在全球範圍內共享數據。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩則強調，新冠疫情顯示當前針對威脅全球疫情的預測、識別和應對能力不足，情報中心任務是獲取數據，開發分析工具和促進會員國合作和共享，以減少重大公衛危機的影響。

根據世衛表示，德國出資1億美元資金協助設立情報中心。