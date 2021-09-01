港府大幅放寬海外醫生來港執業 中國專科醫生受惠 業界憂醫療水平受影響

為解決「醫生荒」，港府大幅放寬來港執業醫生的資格，包括讓非香港永久居民的海外專科醫生通過特別註冊在港執業，而不是原來只容許海外培訓的港人迴流執業，有關改動將令中國內地專科醫生亦可通過新制度來港執業。食物及衛生局局長陳肇始強調，放寬門坎不是中門大開，亦不等於降低質素。建制派議員歡迎新制度，但醫學界憂慮醫療質素會否受影響，業界議員陳沛然促請港府擱置新方案，並批評港府放寬至「非港人」的最新建議，與當初原意相違。

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根據經立法會相關法案委員會三次會議討論而大幅修改的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，新建議還包括讓未在香港實習的海外醫科畢業生直接參與香港執業資格試，以及讓有限度註冊醫生在公營機構工作五年、並取得專科資歷後，透過特別註冊制度執業。 港府5月時提出的原建議，是設立特別註冊委員會制定認可的非本地醫學院名單，認可該等院校畢業的香港永久居民醫生申請來港，在公營機構工作五年並獲僱主滿意後，透過「特別註冊」的新設途徑執業。當時醫學界有憂慮，並指新制度最終會進一步放寬至讓非港人來港執業，而最能吸引的，是中國內地醫生；港府官員則否認修例是為中國醫生來港執業打開缺口。其間，有關注病人權益的組織指，建議恐難吸引海外港人醫生迴流。及至昨(8月31日)天公布的新修訂，便直接改為容許包括中國內地的境外專科醫生來港執業，而且毋須在政府醫院工作五年，而且沒有按香港醫學專科學院建議，設立獨立的第三方專業機構，對「特別註冊」醫生作來港前和註冊前的考核。

陳肇始昨公布放寬循「特別註冊」這個新途徑來港執業的資格時指出，曾有聲音要求完全廢除「香港永久居民」這要求，但香港公立醫院最缺的是專科醫生，所以修訂只限專科醫生豁免「香港永久居民」這要求，期望吸引更多有質素的專科醫生來港工作，絕非「中門大開」，亦不等於醫生質素降低。

有關草案的法案委員會主席葛佩帆對港府最新建議表示歡迎，認為政府響應了大部分委員拆牆鬆綁的要求，期望草案可以在10月中旬通過。關注病人權益的小區組織協會，其幹事彭鴻昌亦表示，新修訂放寬了特別註冊申請者的居留身分要求，讓公營機構聘用醫生時更有彈性和有更多醫生選擇，有助紓緩醫生短缺。

不過，立法會醫學界議員陳沛然指新方案更不可取，認為港府應改善公營醫療系統的待遇和工作環境，以挽留人才，促請當局三思及擱置最新修訂。他又說，港府提出原修訂時曾利誘地說，建議是為吸引港人子女迴流，現在卻推翻原意，讓非港人來港執業，質疑涉及「誠信問題」。

公共醫療醫生協會會長凌霄志對新修訂表示失望和十分憂慮，特別是放寬部分醫科畢業生可回港考試後實習，因為實習醫生大部分時間需自行工作，若有院校課程提供的臨床經驗少，可能影響臨床醫療能力，若此，市民將直接受影響。