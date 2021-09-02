克里：中國繼續建設燃煤電廠將可能破壞全球應對氣候變化的努力

正在中國訪問的美國氣候特使克里周四在與中國高級官員會談後表示，中國繼續建設燃煤電廠有可能破壞全球應對氣候變化的努力。克里強調：“氣候不是意識形態” 。

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法新社消息，由於北京在新疆的人權記錄、香港局勢以及新冠病毒起源等領域問題，中美關係近幾個月越來越緊張。但世界上兩個最大的污染國之間合作對於應對氣候變化至關重要。

克里周四晚間向媒體表示，美國已向中國表明，“新增燃煤電廠對全球應對氣候危機的努力構成巨大挑戰。”

克里並表示，他要求中國方面停止燃煤電廠的建設，“以免全球到2050年實現碳中和的努力遭到破壞”。

法新社援引克里表示，(與中國官員的）會談“非常具有建設性”，但他在這個問題上“直言不諱”。

中國確立了到2060年實現碳中和的目標，但目前中國仍然非常依賴煤炭，煤炭占其能源結構的60%。儘管中國承諾到2030年限制煤炭的使用，但中國去年投產的燃煤發電廠預計將產生38.4吉瓦的發電量，這是世界其他地區在此期間發電量的三倍多。

中國並一再強調，如果中美兩國關係惡化，中國與美國的氣候合作取決於兩國的總體關係。

美國氣候特使克里周四呼籲北京不要讓兩國間的緊張阻礙了氣候問題的談判。克里表示，“氣候不是意識形態，”，“這是一個全球性的挑戰。”

克里並說， “無論我們之間有什麼分歧，我們應對氣候危機都是必不可少的。”

而中國外交部長王毅周三在與克里的視頻會談中警告，“中美氣候合作離不開兩國的總體關係。”王毅還說：“現在球在美國一邊，美國應該停止將中國視為威脅和對手。”

周四早些時候，克里在與中國副總理韓正的線上會談中表示，中國在對抗全球變暖的鬥爭中“發揮了關鍵作用”。克里說， “沒有中國的全力投入，世界無法解決全球變暖問題。”克里表示，“我們相信中國可以做得更多。”

中國是世界上最大的二氧化碳排放國（占排放量的 27%），領先於美國，而美國在歷史上是迄今為止排放量最多的國家。

據美國國務院稱，美國特使克里的亞洲之行旨在在11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行世界氣候峰會前，加強美國應對氣候變化的雙邊和多邊努力。