全球食品價格八月份再度上漲

聯合國糧農組織星期四（9月2日）發布最新月度報告顯示：受糖、小麥和植物油價格大幅上漲的影響，8月份全球食品價格指數在經歷了連續兩個月下跌後再度上揚。

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糧農組織食品價格指數8 月環比和同比分別上漲 3.1% 和 32.9%。 糧農組織食品價格指數衡量一攬子基本食品的國際價格月度變化，再度接近2011年2月記錄的創紀錄水平。

糧農組織在一份公報中披露：糖的價格在一個月內上漲了9.6%，達到2017年2月以來的最高水平，並標誌着連續第5個月上漲。主要原因是市場擔心巴西遭遇霜凍天氣對糖類作物造成損害，巴西是食用糖的最大出口國。

8月份，植物油價格指數上漲6.7%，其中國際棕櫚油價格回升至歷史高位，因為對產量低於潛能的擔憂遲遲未能緩解，導致馬來西亞庫存減少。菜籽油和葵花籽油價格也紛紛上漲。

當前預報顯示，今年世界小麥產量將下降 0.7%，主要反映了北美長期乾旱狀況以及哈薩克斯坦和俄羅斯惡劣天氣的負面影響，世界小麥價格隨之高漲8.8%。 穀物價格指數環比8月上漲3.4%。不過，玉米價格有所下降，下跌0.9%。糧農組織當前預計 2021/22 年度全球穀物消費量將比上一個銷售年度增加 1.4%，主要原因是飼料用量的強勁增長以及糧食消費量的增加。

總體來看，8月份肉類價格指數略有上漲，其中羊肉和牛肉價格受到中國大量採購的支撐，而東亞和中東的強勁進口需求提振了禽肉價格。豬肉價格因中國採購量持續萎縮和歐洲內需疲軟而下跌。

一個多月來，乳製品價格小幅下跌。糧農組織認為：國際奶粉價格的下降抵消了黃油和奶酪價格的上漲。