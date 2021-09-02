特斯拉中國工廠部分生產線因芯片短缺停產數天

彭博新聞周四援引知情人士報導，由於全球半導體供應短缺，上個月特斯拉上海工廠的部分業務暫停了幾天。另外，針對歐盟或將在公共採購合同中排除中國，中國商務部新聞發言人束珏婷周四表示，"希望歐方能秉持公平開放市場原則，避免歧視性做法"。

廣告 繼續瀏覽後續

彭博新聞周四援引知情人士報導，由於全球半導體供應短缺，上個月特斯拉上海工廠的部分業務暫停了幾天。

報導稱，由於缺乏關鍵的芯片，特斯拉上海工廠的部分生產線8月停產了約四天。

根據報導，電子控制器的供應短缺，主要導致特斯拉的Y型運動型多用途車跨界車的生產延誤。目前中國工廠的生產已經恢復正常。

特斯拉沒有立即回應路透對該報導的詢問。

上個月，全球最大的汽車製造商豐田汽車表示，由於長達數月的芯片短缺，它將把9月份的全球產量較之前的計畫削減40%，而全球其他汽車製造商也在削減產量。

另據路透社報道，歐盟或將在公共採購合同中排除中國，中國商務部新聞發言人束珏婷周四表示，"希望歐方能秉持公平開放市場原則，避免歧視性做法"。

束珏婷是商務部新任發言人，周四發布會也是她新身份的首秀。

據德媒此前報導，歐洲議會國際貿易委員會將討論有關“國際採購工具”的法規草案。這一草案由歐洲議會最大黨團、歐洲人民黨黨團提出，目的是為了保護歐盟國家的公司在本國境內的國際公開招標中免受不公平待遇。

消息稱，該草案一旦生效，中國公司就會在歐盟國家的公路、橋樑等公共採購合同中失去競爭資格。而據估計，歐盟每年的公共採購市場規模約有2萬億歐元。