胡錫進打臉李光滿 別相信要革命了

李光滿一篇歡呼一場偉大的蕩滌一切塵埃的革命正在進行的“檄文”日前得到所有黨媒官媒轉發，環球時報總編胡錫進周四卻出面打臉，讓“大家都不要信 !”李文廣泛轉發，分析人士指得到大人物批示，那麼，胡錫進出面批駁，又意味着什麼？中共20大臨近，習近平加緊自我接班之際，是否透顯出中共黨內氣氛相當地詭秘？

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北京當局最近重擊不同行業，懲罰網絡巨頭，打擊私企，批判飯圈文化……習近平提出“共同富裕”，被解讀為“打土豪分田地”，有人甚至懷疑是“公私合營”的前兆，一些私企恐慌中捐出巨款，面對此種驚恐局面，李光滿的文章應運而生，預告這一切顯示“中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命”。

文章既出，包括新華社、人民日報、央視在內的所有重要官媒網站紛紛轉發，猶如文革時代轉發兩報一刊的社論，文章寫得咬牙切齒，頓時造成一種肅殺氣氛，加上官方正在全力圍剿私企，整治互聯網巨頭，端出演員趙薇、文化人高曉松等人示眾，一些海外觀察者懷疑二次文革即將到來。

詭異的是，人民日報旗下的環球時報總編胡錫進9月2日卻透過微信公眾號『胡錫進觀察』發文，批駁李光滿的文章“對形勢做了不準確的描述，使用了一些誇張的語言，背離了國家的大政方針，造成了誤導”。

胡錫進卻對北京當局發動的一系列人心惶惶整治行動輕描淡寫，稱出現了一些“畸形的發展”，而這些問題能夠通過國家的機制發現並確認，進行必要的及時調整。他指推進共同富裕，強化公平正義建設，“這不是什麼革命”。

很顯然，李光滿的文章不僅引起海外驚詫，在中共圈子內部也引起某種震動，以至於胡錫進批評說，從李光滿的文章看，中國彷彿要告別改革開放以及中共18大以來的基本路線方針政策，要形成某種秩序顛覆，真的要革命了，“這確屬嚴重的誤判和誤導”。胡錫進反問：“需要搞運動式‘革命’嗎？革誰的命？”

李光滿文章宣揚中國正在到來的變革“不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷”，“刮骨療傷”這是習近平喜歡使用的一個詞。然而胡錫進稱，“我很擔心這樣的語言會勾起人們的某些歷史記憶，引發一定範圍的思想混亂和恐慌”。胡錫進指李光滿的說法“屬於少數人的狂想”。

習近平治下，敢言者幾乎失蹤了，或者被抓走了，如果是一個自由知識分子出面批駁李光滿的左調，很難想象會遭遇什麼後果，胡錫進自然是政權的維護者，似乎獲得了尚方寶劍，及時站出來“撥亂反正”。

胡錫進稱，自己撰文的動機是希望所有人相信，中國的改革開放路線不會變，中共18大以來的重大方針政策一定會得到堅持。他稱：“凡是對國家監管措施的極端解讀，大家都不要信”。大有緊急扭轉形勢之架勢。不過，中共宣傳部9月2日下文通知，正式展開文娛領域綜合治理，“嚴懲違法失德藝人”等等。局面照樣十分地陰森。

詭秘的是，李光滿歡呼革命到來，或為一時心血來潮，但“雄文”被中央官媒廣泛轉載，若無中央某位大人物的首肯，不可能做到，也不可能引起如此大的震動。北京學者榮劍發推說：“老胡應該問，一個極左寫手，寫了一篇大字報，為何會在所有官媒上轉發？這是誰在誤判和誤導呢？”這背後肯定有文章，是誰批示要各大官媒轉發的？是哪一位大人物？有人認為，能協調各個黨媒齊刷刷轉發的人，這背後的政治力量不是一個像李光滿這樣的“老左棍棍”能解釋的，這是故意的做局。

胡錫進勸“大家都不要信”，又意味着什麼？胡錫進本被視為煽動民族主義急先鋒，然而煽起的火培植起更左更極端的勢力，甚至對胡錫進故作溫文，不肯太極端的表態都很不屑。前不久，胡錫進竟然莫名其妙感嘆說不定某一天自己也會“社死”。

習近平治下，權力陰森，然而中共內部似未像外界所想象的，已經被習近平徹底制伏，從習近平不斷強調鬥爭，不斷要求忠誠似乎透顯出某種恐懼。左棍呼喚革命，所有官媒轉發，卻被另一位喉舌打臉，這個政權內部似乎暗涌不斷。