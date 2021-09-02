颶風艾達餘威肆虐紐約 至少17人死亡

颶風艾達餘威未盡引發洪災，美國紐約市罕見進入緊急狀態。這場歷史罕見災害事件目前為止已造成至少17人喪生，災情並導致美國網球公開賽（US Open）延後舉行。

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法新社報導，這場暴雨導致紐約街道變成河流。地鐵月台水流傾瀉宛如瀑布，軌道也被淹沒，地鐵已停止服務。緊急部門在當地周四表示，市內出現127毫米至254毫米降雨，中央公園一帶一小時降雨量達78.74毫米，全日降雨量為181.1毫米，都創了歷史最高紀錄。紐約市街道被雨水淹浸，低窪及排水不暢順的地區都出現積水。

紐約地區幾乎所有鐵路線都暫停服務。有人被困地下室，有被困車內的人獲救；網上有片段顯示洪水湧入地鐵站及民居的情況。

曼哈頓（Manhattan）一家餐廳老闆米海洛夫（Metodija Mihajlov）告訴法新社："從沒看過這麼大的雨"。他的地下室積水約7.62公分。

包括肯尼迪國際機場在內的各機場共有數以百計的航班被取消，並傳出一處航站樓淹水的影片。

包括曼哈頓、布朗克斯（The Bronx）、皇後區等多個行政區都有主要道路淹水封閉。救難單位拯救了數百人。

颶風艾達上周末侵襲美國南部的路易斯安那州，之後一路向北肆虐，帶來嚴重洪災和龍捲風。

豪雨導致紐約這座美國金融與文化之都陷入，布魯克林區與皇後區受到重創。紐約州長凱西·霍赫爾（Kathy Hochul）宣布進入緊急狀態。

警方表示，紐約市共有9人死亡，遇難者年齡在2歲至86歲之間。其中8名死者是因來不及逃出位於皇後區和布魯克林區的地下室而喪生。

新澤西州伊利沙白市（Elizabeth）市長發言人告訴法新社，伊利沙白市共有4名居民遇難。當地也已宣布進入緊急狀態。

新澤西州派賽克（Passaic）另證實有1人死亡。賓夕法尼亞州蒙哥馬利郡（Montgomery County）則有3人喪生。

另有當地媒體報導，紐約地區至少有22人喪生。