中國房地產巨頭-恆大集團受到債權人追債

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中國房地產巨頭恆大集團負債纍纍，受到兩家債權人追債，要求其“立即償還貸款”。彭博新聞周五報道指出：恆大集團的破產將對中國經濟產生嚴重後果。

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恆大集團是中國最大的私營企業之一。標榜在中國擁有僱員20萬，並間接創立了380萬個就業崗位。集團於本周披露，其負債數額達人民幣19億7000萬元人民幣，並存在“貸款違約風險”。

彭博新聞周五引述知情人士披露的消息指出：恆大的主要非銀行債權人中的兩家信託公司，要求其“立即”償還某些貸款。不過，相關貸款總數額未予披露。

法新社報道指出：潛在的清算風險可能產生非常嚴重的後果，不僅對經濟，而且對社會穩定必將產生影響，一些已經購買房屋的業主將面臨永遠無法從中受益的風險。恆大集團已經出手了部分資產的股份，並為一些公寓的出售提出大幅折扣。

本周初，該集團發布了今年的半年業績報告，顯示：今年上半年，凈利潤下降29%，該集團的股價也在一年內下跌了70%。

中國政府曾在8月份要求恆大敦促其領導層“積極”解決現金流問題。不過，至目前為止，當局尚未表明是否會提供財政支持。

除了房地產，恆大集團也涉足汽車行業。成立於2019年的恆大汽車，志在電動汽車領域展開一場顛覆所有認知的創新運動，至今卻未能出售任何一輛汽車。該集團還投資了旅遊、互聯網、數字、保險以及期望規模超過迪斯尼樂園的兒童休閑公園。

恆大集團旗下還擁有一家足球俱樂部即：廣州足球俱樂部，由曾獲世界盃冠軍的意大利人法比奧-卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）執教。

報道指出：實際上，中國政府對大型私營企業集團近年來的貸款規模表示擔憂，正在推動這些企業“瘦身”，如：從事地產和影視業的萬達集團、或涉及旅遊、娛樂、醫藥業的復星集團。