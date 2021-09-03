中國提案遭拒後 美國將為太平洋海底電纜項目提供資金

路透社援引兩位消息人士稱，密克羅尼西亞聯邦將利用美國的一個融資機制來建造一條太平洋海底通信電纜，此前該國拒絕了一項由中國公司牽頭的提案，美國官員認為該提案存在安全威脅。

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路透社援引兩位了解計畫的消息人士說，密克羅尼西亞聯邦將利用美國的資金在其四個州中的兩個州，科斯雷州和波納佩州之間搭建一條線路，複製之前由世界銀行和亞洲開發銀行支持的7,260萬美元項目中提議的部分路線。

密克羅尼西亞聯邦（The Federated States of Micronesia）位於中部太平洋地區，屬加羅林群島。近年來，美國對在太平洋地區鋪設光纜的幾個計畫非常感興趣，這些項目將大幅改善島嶼國家的通信。

海底電纜的數據容量遠遠大於衛星，這使華盛頓擔心中國公司的參與會損害地區安全。

而北京一直否認有任何利用電纜基礎設施進行間諜活動的意圖。

路透社6月曾報導，該項目還包括瑙魯和基里巴斯，但在美國表示擔心合同將授予華為海洋網絡有限公司後，該項目告吹。

一位消息人士告訴路透社，密克羅尼西亞將從美國救援計畫(American Rescue Plan)中提取約1,400萬美元，該計畫是美國總統拜登創建的一個機制，用於在國內外分配資金，以應對新冠疫情帶來的健康和經濟影響。

密克羅尼西亞聯邦表示，它致力於向科斯雷州提供光纖連接，並向基里巴斯和瑙魯提供轉接連接。該國沒有直接回答關於美國資金的問題。

另一位消息人士說，美國資助的電纜可能會連接到HANTRU-1號海底電纜，這是一條主要由美國政府使用的線路，連接到美國太平洋領土關島。