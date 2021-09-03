意大利無人機廠商涉嫌違法賣給中資遭警方調查

據意大利警方周五表示，供應意大利特種部隊高科技無人機的意大利廠商阿爾卑飛機公司涉嫌非法出售給中國，而遭到警方調查，警方已將6名經理人通報檢方，其中3人為中國籍。

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據路透社表示，此案引起意大利政府的關注，根據審查及干預外資併購當地企業的黃金權力法規(Golden Power)，位於意大利北部的阿爾卑飛機公司出售75%股權，應向政府部門通告。

意大利政府可以動用"黃金權力"法規，避免被視為具有戰略意義的國防、能源和電信等資產出售給外國企業。而總部在意北城市波德諾（Pordenone）的阿爾卑飛機公司（Alpi Aviation）2018年被一家香港公司以市值90倍價格買下75%股份，引發意大利調查人員注意。

據稱，這家意大利公司生產的軍用級無人機供應北約組織。經過意大利金融犯罪警察長期調查後，已向檢方通報6名經理人涉嫌違法，其中包括3名中國人和3名意大利人。

意大利稅務警察在聲明中指出，他們對買下阿爾卑的香港公司進行調查，發現這家企業背後有複雜且不透明的"交叉持股網絡"，牽涉15家中國企業掩護其真正所有者，最後追蹤到真正買家是"2家重要的中國國有企業"。

意大利警方金融犯罪小組認為，這起收購案可能已違反意大利禁止或限制將戰略資產出售給外國投資人的法律，這類資產涵蓋國防、國家安全及基礎設施。

意大利警方並表示，阿爾卑公司正在進行將無人機製造工作轉移到中國科技業重鎮無錫市。而入股阿爾卑的香港公司，純粹只是想要取得專業知識和製造技術並轉移到中國。