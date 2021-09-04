塔利班推遲宣布新政府組成

阿富汗塔利班周六再次推遲宣布新政府組成；塔利班宣稱已攻下反對勢力據點潘傑希爾，全面掌控阿富汗。塔利班武裝在首都喀布爾對空鳴槍慶祝，造成至少17人身亡。

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法新社報道，塔利班內部兩個渠道向法新社證實，周六不會宣布新政府的組成。而反對派武裝據點潘傑希爾省局勢可能是塔利班推遲宣布新政府組成的原因。

反對派武裝領導人已經否認潘傑希爾山谷已被塔利班攻陷。

有消息稱，阿富汗塔利班與反塔利班的武裝在潘傑希爾省的戰鬥持續。

潘傑希爾省是唯一仍沒有落入塔利班之手的省份，有報道指，當地的戰鬥已造成數百人死亡。來自喀布爾醫院的消息表示，有塔利班武裝成員慶祝取得當地控制權，在周五晚向天開槍，造成至少17死41人受傷。

阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）省會查拉拉巴（Jalalabad）一座區域醫院的發言人桑格（Gulzada Sangar）表示，南加哈省至少有14人因慶祝儀式對空鳴槍而受傷。

而此前有消息稱，塔利班會在本周公布新政府的組成，據報塔利班聯合創辦人巴拉達爾將成為國家領袖，最新的消息表示，要推遲到下星期才公布。

另據路透社消息，由於阿富汗前政府官員及其國際合作夥伴的相關數字文件安全堪慮，據一位熟悉此事的人士稱，谷歌已經暫時鎖定了數量不詳的阿富汗政府電子郵件賬戶。

自塔利班迅速接管阿富汗後的幾周來，多篇報導已凸顯出塔利班可能利用生物識別裝置和僱員資料庫來肅清敵人。

在周五的一份聲明中，谷歌沒有明確證實阿富汗政府賬戶被鎖定，僅稱公司正在監測阿富汗的局勢，並“採取臨時行動以確保相關賬戶安全”。

前政府的一名僱員告訴路透社，塔利班正設法取得前官員的電子郵件。

上月底，這名僱員說，塔利班要求他保存所屬部委的服務器(伺服器)數據。這名僱員說，“如果我這樣做，那麼他們就能獲得前部級領導的數據和官方通信。”

公開記錄顯示，約有20多個阿富汗政府機構使用谷歌的服務器來處理官方郵件，包括財政部、工業部、高等教育部、礦業部、總統府禮賓辦公室及一些地方政府機構。

一旦塔利班獲得政府數據庫和電子郵件資料，可以取得有關前政府僱員、前部長、政府承包商、部落盟友和外國合作夥伴的信息。