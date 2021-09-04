歐洲議會示警中國分化戰略 呼籲歐盟對中國立場一致

Europe/Chine 歐洲議會對中關係代表團團長萊因哈德·比蒂科夫

歐洲議會對中關係代表團團長萊因哈德·比蒂科夫接受英媒訪問時表示，德、法兩國都應避免"單方面"想要主導歐中關係，他同時警告歐洲各國領導人，中國對歐洲"分而治之"戰略對歐洲構成威脅。

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中央社消息，萊因哈德·比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）在英國"每日快報"（Daily Express）訪問中警告，歐盟成員國應在中國議題上達成一致立場，並表示，歐盟近期已在多個方面共同對抗北京。

比蒂科夫說："歐洲對中國政策不能由單一或僅兩個國家發號施令，如果我們任由德國和法國如此"自行其是"，就正好迎合中國的分而治之的戰略。

他指出，中國與中東歐國家的17+1或16+1互動機制就是此戰略的實例，他同時認為，已有明顯證據顯示歐洲國家想擺脫這樣的機制。

經濟方面，比蒂科夫表示，"我們正在研究一種反脅迫手段，以便防禦自己免受脅迫，正如中國現正或企圖對澳大利亞施加的脅迫一樣。

他表示，歐盟"國際採購工具"（IPI）能使歐盟國家在採購關係上展現較多互惠。

根據國際採購工具的精神，如果第三國投標人不開放本國公共採購市場，歐盟也會將其公司排除在公共合約投標之外。這項政策被解讀為針對中國。

此外，歐洲議會7月中通過籲歐盟制定應對中國新戰略的報告草案，報告明確表示，中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結"歐中全面投資協定"（CAI）的批准程序。

"每日快報"報導，歐洲綠黨（European Green Party）籍歐洲議會議員也曾警告，法德兩國任何強行通過"歐中全面投資協定"的企圖，都將使歐盟委員會和歐洲議會陷入嚴重分歧。