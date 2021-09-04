法國經濟部長勒梅爾呼籲建立更強大的歐洲

法國經濟部長勒梅爾周六在意大利舉辦的安布羅塞蒂(Ambrosetti)論壇上呼籲，建立一個"政治獨立""科技自主"，捍衛共同價值觀的更強大的歐洲，與美中並駕齊驅。

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勒梅爾周六在意大利切爾諾比奧出席安布羅塞蒂(Ambrosetti)論壇，他向媒體表示，"我們希望為歐洲爭取在國際舞台佔有佔有位置而努力，他表示，歐洲不應僅僅局限於建立共同市場，他呼籲建立一個更強大的歐洲，在政治上獨立，科技自主，並捍衛共同的價值觀，與美國及中國並駕齊驅。

勒梅爾說，"歐洲應該成為美國計中國以外的世界第三強國"。他表示，"我們正面臨威脅，我們不能再指望美國的保護”。他表示，“阿富汗危機敲響了警鐘”，歐洲也同時面臨著來自中東和非洲的安全威脅。

勒梅爾表示，法國已經決定今年國防預算再增加17億歐元，並希望其他歐盟國家也能跟進。

勒梅爾在出席論壇期間向法新社表示：歐盟應該敢為共同的價值觀。“這些共同的價值觀包括國家之間的團結，以及“尊重環境的經濟發展模式”。法國將在 1 月份擔任歐洲部長理事會的輪值主席國。

勒梅爾表示， “沒有技術主權就沒有政治主權。當我們依賴國外的半導體、電池或太空時，我們就不可能擁有政治上的主權”。

勒梅爾表示，“我們必須通過重新建立工業生產，並在人工智能、電池、生物技術及健康等領域建立新的供應鏈來確立歐洲的獨立。”

他指出，要為這些投資提供資金，“要確立資本市場與銀行業的聯盟”。

勒梅爾並表示，法國正在尋求在擔任歐洲部長理事會的輪值主席國期間，就跨國公司的最低稅收達成共識。

愛爾蘭、匈牙利和愛沙尼亞不願加入G20國家7月達成的協議。該協議將全球企業最低稅率設定為至少15%，旨在從亞馬遜和谷歌等科技巨頭那裡獲取更多稅收。