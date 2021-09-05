塔利班宣稱已進入潘傑希爾山谷 反對派領導人表示準備與塔利班談判

阿富汗塔利班周日宣稱，已進入反對派據點潘傑希爾山谷；而對抗塔利班的反抗勢力領導人表示，準備與塔利班談判。塔利班周日宣布，阿富汗女大學生須戴只露雙眼的面紗。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，抵抗塔利班的反對派領導人在潘傑希爾山谷表示，歡迎周日由伊斯蘭學者協會的宗教領袖提出的關於談判解決衝突的建議。

阿富汗"民族抵抗陣線"（National Resistance Front）領袖馬蘇德（Ahmad Massoud）在臉書發文宣布上述消息。此前塔利班則宣稱，鞏固周邊地區後，他們向潘傑希爾省會挺進。

馬蘇德領導的民族抵抗陣線以潘傑希爾河谷為根據地，位於阿富汗首都喀布爾以北約150公里處。

馬蘇德表示："民族抵抗陣線原則同意解決當前的問題，並立即結束戰鬥及繼續談判，為了達成持久和平，民族抵抗陣線準備停止戰鬥，條件是塔利班也停止對潘傑希爾與安達拉谷（Andarab）的攻擊和軍事行動。"安達拉谷位於鄰近的巴格蘭省（Baghlan）。

較早前阿富汗媒體報導，伊斯蘭學者協會（Ulema Council）呼籲塔利班接受談判解決的方案，以結束在潘傑希爾的戰鬥。

另據報道，奪回政權的塔利班周日下令，就讀阿富汗私立大學的女性必須身穿長袍，並且佩戴幾乎遮住全臉的面紗，同時嚴禁男女合班，或是至少以簾幕區隔。

法新社報導，根據塔利班的教育主管機關發布包含多項命令的一份文件，這個民兵組織還下令，只有女老師才能教女學生，如果是辦不到，只有品格端正的"年長男人"才可任教。

由塔利班教育主管機關頒布的命令，適用於6日開學的私立大學院校。塔利班首次執政在2001年結束以來，阿富汗的私立大學院校蓬勃發展。

4日晚間頒布的新規範，並未要求女性穿遮蔽全身的罩袍（burqa），不過她們得佩戴幾乎遮住全臉，而且只露出雙眼的面紗尼卡布（niqab）。

其他的規範還包括："根據各校的設施，大學必須為女學生招聘女老師，並且男女進出應予以區隔"。

如今雖然采男女分班，但女學生必須比男學生提早女5分鐘下課，以防男女學生在校外相遇，而且提早下課的女學生必須待在等候室，直到男學生離校為止。