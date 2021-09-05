法國譴責幾內亞政變 呼籲叛軍釋放扣押的總統

西非國家幾內亞周日政局陷入動蕩，叛軍宣稱已發動政變並逮捕總統孔戴，控制了首都科納克里；聯合國秘書長古特雷斯嚴厲譴責幾內亞“以武力奪取政權”的行為，法國也譴責幾內亞政變，呼籲叛軍釋放扣押的總統。

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法新社報道，雖然周日上午首都總統府等地傳出猛烈的槍聲，但到目前，政變尚未傳出死傷報告。路透社此前報道稱，事件已造成2人受傷。另據一名幾內亞政府高級官員稱，總統孔戴並未受傷。

聯合國秘書長古特雷斯周日在推文中嚴厲譴責幾內亞“以武力奪取政權”的行為，他呼籲“立即釋放83歲的總統孔戴”。

幾內亞“政變”領導人，特種部隊中尉馬馬迪·杜姆布亞（Mamady Doumbouya） 在一段視頻中表示：“在扣押總統之後，我們決定廢除現行憲法，解散政府”。杜姆布亞自稱代表“全國團結與發展委員會”，並與身着制服的叛亂武裝站在一起。

杜姆布亞還宣布，關閉幾內亞的陸地和空中邊界。他隨後在國家電視台發表聲明承諾“發起全國協商，以開啟包容和平的過渡時期”。

發動政變的武裝並發布了已經扣押孔戴總統的視頻。叛軍問孔戴總統是否受到虐待，而身着牛仔褲和襯衫的孔戴則拒絕回答。

杜姆布亞並向法國24電視台表示， “我們已經控制了整個科納克里，我們與所有國防和安全部隊一起結束幾內亞的邪惡統治”。法新社稱，到目前外界對杜姆布亞知之甚少。

有消息稱，發動政變的特種部隊杜姆布亞上校此前曾在法國外籍兵團服役。