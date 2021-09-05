聲援兩名在中國被扣押的加拿大人 渥太華等地舉行"為自由7000步"示威

周日兩名加拿大人康明凱和麥克·斯帕佛在中國被拘押滿1000天。數百人周日在渥太華舉行示威，譴責中國對他們“不公正”拘留。而在布魯塞爾、紐約、華盛頓、首爾和新加坡等地，也舉行"為自由7000步行動"，聲援兩名在中國被扣押的加拿大人。

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法新社報道，康明凱的妻子維娜·納吉布拉在渥太華的集會上表示， “對兩名加拿大人的拘留是不公正的”。她說，"周日的遊行示威活動是向兩位麥克 (康明凱英文名麥克·科威Michael Kovrig）的聲援，並向他們的勇氣和堅持致敬。示威也在呼籲各界行動起來，打破僵局，盡一切可能結束這種不公正行為，將他們帶回家"。

加拿大外交部長加諾以及多位反對派議員和美國駐加拿大大使等參加了示威活動。

加拿大前外交官康明凱和顧問邁克 斯帕佛於2018年12月，在中國被指控因"從事間諜活動"被捕，這一事件引發了加拿大與中國之間前所未有的外交危機。

此前，加拿大應美國要求逮捕了華為首席財務官孟晚舟。加拿大稱，北京拘留兩名加拿大人是對加拿大的報復行為。

康明凱的妻子表示，周日示威活動的參與者以行走7,000步來告訴世人：康明凱每天都在“沒有窗戶的小牢房裡”行走7000步。加拿大媒體此前的報道稱，被拘捕之後，康明凱為了保持身體上和精神上的強壯，為保持樂觀心態，每天會在狹小的牢房裡走7000步，還會做平板支撐。同時，還在大量進行閱讀。

維娜說， “康明凱每天繞着牢房走這7,000步，他邊走邊拿着一本書閱讀，或唱歌祈禱。這是長達5公里的勇氣和反思"。維娜說，"今天在這條路上，他不是孤身一人。”

麥克·斯帕佛被判處11年監禁，加拿大認為這一判決“絕對不能接受”。邁克爾·康明凱正在等待對他的判決。