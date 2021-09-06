北京天安門廣場昨飛來黑天鵝 網絡議論有引申？

中國北京天安門廣場昨天清晨升旗儀式結束後，一隻黑天鵝罕見降落，引來大批民眾圍觀。黑天鵝出現在天安門引髮網絡熱議，不少網友連帶提起多起“黑天鵝事件”。“黑天鵝”被隱喻極為罕見、在通常預期之外的事件，發生前沒有前例循，而一旦發生就會產生極端的影響。

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據中央社今天引述消息報道說，黑天鵝誤飛天安門，圍觀者眾遭驅散。據香港明報等媒體今天消息說，至昨天上午8時許，趕到現場的野生動物救護中心工作人員將黑天鵝捕獲並送往順義的基地，圍觀遊客則被驅散。

野生動物專家介紹，黑天鵝原產於澳大利亞，北京的黑天鵝都屬人工養殖。

有中國網友提到，從次貸危機到東南亞海嘯、從美國911事件到“泰坦尼克號（鐵達尼號（RMS Titanic）”的沉沒，黑天鵝存在各個領域，無論金融、商業、經濟還是生活，都逃不過它的控制。

中共領導人習近平也曾多次提及黑天鵝事件。2019年中共建政70周年之際，中美貿易戰正如火如荼展開，習近平於當年1月在中央黨校向全國省部級主要高官發表講話，提醒國際形勢波譎雲詭、外部環境複雜嚴峻，要高度警惕“黑天鵝”及“灰犀牛”事件，要打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰。今年1月，中共中央政治局就“第十四個五年規畫”重點工作集體學習時，習近平再次要求，深刻認識錯綜複雜的國際局勢對中國的影響，既保持戰略定力又善於積極應變，做好應對各種黑天鵝、灰犀牛事件的預案，不斷增強發展的安全性。

據網上資料，18世紀歐洲人發現澳洲之前，只見過白色品種的天鵝，直到發現了澳洲，看到當地的黑天鵝後，才打開認識天鵝的視野；而只需一隻黑天鵝的觀察結果就能使從無數次對白天鵝的觀察所歸納推理的結論失效，這引起了人們對認知的反思。

中央社說，“黑天鵝”因此隱喻極為罕見、在通常預期之外的事件，發生前沒有前例循，而一旦發生就會產生極端的影響。